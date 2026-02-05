Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, listeye kimler eklendi, kimler listeden çıkarıldı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinde kimler var, kimler yok? Galatasaray'ın UEFA'ya sunduğu resmi Şampiyonlar Ligi kadrosu futbol gündeminde tartışılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı mı?

SON TARİH GECE 02.00

UEFA takvimine göre kulüplerin Şampiyonlar Ligi kadrolarını, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 02.00'ye kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak değişikliklere izin verilmezken, teknik heyetin son kararını bildirmesi bekleniyor.

GALATASARAY GENİŞ KADROSUNDA KİMLER VAR

1 – Uğurcan Çakır

• 3 – Metehan Baltacı

• 4 – İsmail Jakobs

• 6 – Davinson Sánchez

• 7 – Roland Sallai

• 8 – Gabriel Sara

• 9 - Mauro Icardi

• 10 – Leroy Sané

• 11 – Yunus Akgün

• 12 – Batuhan Şen

• 17 – Eren Elmalı

• 19 – Günay Güvenç

• 20 – İlkay Gündoğan

• 21 – Ahmed Kutucu

• 22 – Yaser Asprilla

• 23 – Kaan Ayhan

• 33 – Gökdeniz Gürpüz

• 34 – Lucas Torreira

• 42 – Abdülkerim Bardakcı

• 45 – Victor Osimhen

• 53 – Barış Alper Yılmaz

• 70 – Enes Emre Büyük

• 74 – Renato Nahaç

• 77 – Noa Lang

• 88 – Kazımcan Karataş

• 90 – Wilfried Singo

• 91 – Arda Ünyay

• 99 – Mario Lemina