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Galatasaray Ofspor maçı ne zaman oynandı, golleri kim attı?

Galatasaray Ofspor maçı ne zaman oynandı, golleri kim attı?
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Ziraat Türkiye Kupası tarihindeki sürpriz ve heyecan dolu karşılaşmaları hatırlamak isteyen futbolseverler, geçmiş dönemdeki kritik mücadeleleri araştırmaya devam ediyor. Bu karşılaşmalar arasında en çok merak edilenlerden biri olan Galatasaray Ofspor maçı ne zaman oynandı sorusu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça aratılıyor.

Türkiye Kupası'nda devlerin sahne aldığı turlarda yaşanan gol düelloları, futbol gündeminde yerini koruyor. Galatasaray'ın kupadaki zorlu virajlarından biri olan Galatasaray Ofspor maçı ne zaman oynandı ve sarı-kırmızılı ekibe turu getiren golleri kim attı soruları, detaylı istatistikleri incelemek isteyenlerin odağında yer alıyor. 8 Kasım 2022 tarihinde oynanan ve 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlanan maçta fileleri sarsan Haris Seferovic, Berkan Kutlu ve Ofsporlu Miraç Türkyılmaz'ın gol attığı o karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.d

GALATASARAY OFSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANDI, GOLLERİ KİM ATTI? İŞTE MAÇIN DETAYLARI!

Ziraat Türkiye Kupası’nda unutulmaz geri dönüşlerden birine sahne olan Galatasaray - Ofspor mücadelesi, futbolseverler tarafından hafızalardaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekibin alt lig temsilcisi karşısında ecel terleri döktüğü karşılaşmanın detayları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ofspor maçı ne zaman oynandı ve kupadaki bu kritik randevuda golleri kim attı? İşte karşılaşmanın dakika dakika gol analizi ve tüm detayları...

GALATASARAY OFSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

Galatasaray ile Ofspor’u karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 8 Kasım 2022 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynandı. Büyük bir sürprize sahne olan maçta Galatasaray, geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak turu geçen taraf olmayı başardı.

GALATASARAY OFSPOR MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Nefes kesen mücadelede perdeyi konuk ekip açarken, Galatasaray tecrübeli ayaklarıyla geri dönmesini bildi. İşte maçın gol kronolojisi ve asist krallığı:

• 18. Dakika (0-1): Ofspor, Miraç Türkyılmaz'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gol, genç oyuncunun turnuvadaki 1. golü olarak kayıtlara geçti.

• 37. Dakika (1-1): Galatasaray beraberliği tecrübeli golcüsüyle yakaladı. Léo Dubois'nın ortasında Haris Seferovic sağ ayakla yaptığı şık şutla topu ağlara gönderdi (Turnuvadaki 2. golü, Dubois'nın 2. asisti).

• 79. Dakika (2-1): Sarı-kırmızılı ekibe turu ve galibiyeti getiren gol son bölümlerde geldi. Dünya yıldızı Juan Mata'nın pasında topla buluşan Berkan Kutlu, uzaktan attığı harika şutla fileleri havalandırdı ve maçın skorunu tayin etti (Turnuvadaki 1. golü, Mata'nın 1. asisti).

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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