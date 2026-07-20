Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında adeta varlık gösteremeyen Arjantin, sergilediği silik performansla taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

ARJANTİN İNANILMAZI BAŞARARAK TARİHE GEÇTİ

Lionel Messi ve arkadaşlarının hücumda tamamen etkisiz kaldığı mücadele, tarihe kara bir leke olarak kazındı. Arjantin, bir Dünya Kupası finalini 90 dakika boyunca tek bir şut dahi çekemeden tamamlayan ilk ülke olarak tarihin en tatsız rekoruna imza attı.

MAÇI 3. KEZ İSABETLİ ŞUT ATAMADAN BİTİRDİ

Öte yandan turnuva tarihinde bir final maçını isabetli şut atamadan bitiren takımların tamamında da Arjantin'in yer alması dikkat çekti. Dünya Kupası finallerinde taraflardan birinin isabetli şut bulamadığı 1990 (Batı Almanya), 2014 (Almanya) ve 2026 (İspanya) karşılaşmalarının üçünde de kaleyi bulamayan taraf Arjantin oldu.