Haberler

Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi

Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksikalı taraftarlar, Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'ya Donald Trump'ın daveti üzerine New York'taki Dünya Kupası finaline katılması nedeniyle büyük tepki gösterdi. Claudia Sheinbaum, ülkesi Meksika maçlarına ve Meksika'da oynanan herhangi bir Dünya Kupası maçına da katılım göstermemişti. 64 yaşındaki Meksikalı siyasetçinin bu tercihi ülkesinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

  • Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'deki Dünya Kupası final maçına Donald Trump'ın davetiyle katıldı.
  • Sheinbaum, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı maçlara ve Meksika Milli Takımı'nın turnuva boyunca oynadığı karşılaşmalara gitmedi.
  • Sheinbaum'un final maçına katılması Meksika'da kamuoyunda ve muhalefette sert tepkilere yol açtı.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un ABD’deki Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alması, kendi ülkesinde sert tepkilere yol açtı. 

TRUMP DAVET ETTİ, MAÇA GİTTİ

Meksika, ABD ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyon geride kalırken, sahadaki heyecanın yanı sıra tribündeki siyasi tercihler de gündeme damga vurdu. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, New York’ta oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasını Donald Trump'ın özel davetinin ardından stadyumdan takip etti. Ancak Sheinbaum’un bu ziyareti, Meksikalı futbolseverler tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı.

KENDİ ÜLKESİNİN MAÇLARINI PAS GEÇTİ

Meksika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi karşılaşmaların hiçbirinde stadyuma gitmeyen ve Meksika Milli Takımı’nın mücadele ettiği maçlarda da tribünde yer almayan Sheinbaum'un final için New York’a uçması ülkede bardağı taşıran son damla oldu. Meksikalı taraftar, Cumhurbaşkanı Sheinbaum'un turnuva boyunca kendi ülkesindeki futbol coşkusuna ortak olmayıp, Trump'ı kıramayarak final maçına gitmesini sert sözlerle eleştirdi.

SİYASİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Meksika basını da bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Sheinbaum’un bu kararının kamuoyundaki imajına ciddi bir darbe vurduğunu vurguladı. Muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda ise Sheinbaum’un hem ev sahibi bir ülkenin lideri olarak sorumluluklarını yerine getirmediği hem de yerel spora destek vermeyip "popülist bir yurt dışı ziyareti" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la ilgili yeni gelişme
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü
İzmit Belediyesi operasyonunun detayları netleşti! İddialar hayli vahim

CHP'li belediyeye operasyonun detayları netleşti! İddialar hayli vahim
Kulüp yöneticilerine yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kulüp yöneticilerine bahis operasyonunda yeni gelişme
Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı
Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi

Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi
NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü

NASA paylaştı! İstanbul'un son hali görenleri hayrete düşürdü