Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi
Meksikalı taraftarlar, Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'ya Donald Trump'ın daveti üzerine New York'taki Dünya Kupası finaline katılması nedeniyle büyük tepki gösterdi. Claudia Sheinbaum, ülkesi Meksika maçlarına ve Meksika'da oynanan herhangi bir Dünya Kupası maçına da katılım göstermemişti. 64 yaşındaki Meksikalı siyasetçinin bu tercihi ülkesinde büyük bir tepkiyle karşılandı.
- Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'deki Dünya Kupası final maçına Donald Trump'ın davetiyle katıldı.
- Sheinbaum, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı maçlara ve Meksika Milli Takımı'nın turnuva boyunca oynadığı karşılaşmalara gitmedi.
- Sheinbaum'un final maçına katılması Meksika'da kamuoyunda ve muhalefette sert tepkilere yol açtı.
Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un ABD’deki Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alması, kendi ülkesinde sert tepkilere yol açtı.
TRUMP DAVET ETTİ, MAÇA GİTTİ
Meksika, ABD ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyon geride kalırken, sahadaki heyecanın yanı sıra tribündeki siyasi tercihler de gündeme damga vurdu. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, New York’ta oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasını Donald Trump'ın özel davetinin ardından stadyumdan takip etti. Ancak Sheinbaum’un bu ziyareti, Meksikalı futbolseverler tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı.
KENDİ ÜLKESİNİN MAÇLARINI PAS GEÇTİ
Meksika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi karşılaşmaların hiçbirinde stadyuma gitmeyen ve Meksika Milli Takımı’nın mücadele ettiği maçlarda da tribünde yer almayan Sheinbaum'un final için New York’a uçması ülkede bardağı taşıran son damla oldu. Meksikalı taraftar, Cumhurbaşkanı Sheinbaum'un turnuva boyunca kendi ülkesindeki futbol coşkusuna ortak olmayıp, Trump'ı kıramayarak final maçına gitmesini sert sözlerle eleştirdi.
SİYASİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR
Meksika basını da bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Sheinbaum’un bu kararının kamuoyundaki imajına ciddi bir darbe vurduğunu vurguladı. Muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda ise Sheinbaum’un hem ev sahibi bir ülkenin lideri olarak sorumluluklarını yerine getirmediği hem de yerel spora destek vermeyip "popülist bir yurt dışı ziyareti" gerçekleştirdiği ifade edildi.