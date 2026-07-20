Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un ABD’deki Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alması, kendi ülkesinde sert tepkilere yol açtı.

TRUMP DAVET ETTİ, MAÇA GİTTİ

Meksika, ABD ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği dev organizasyon geride kalırken, sahadaki heyecanın yanı sıra tribündeki siyasi tercihler de gündeme damga vurdu. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, New York’ta oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasını Donald Trump'ın özel davetinin ardından stadyumdan takip etti. Ancak Sheinbaum’un bu ziyareti, Meksikalı futbolseverler tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı.

KENDİ ÜLKESİNİN MAÇLARINI PAS GEÇTİ

Meksika'nın ev sahipliği yaptığı tarihi karşılaşmaların hiçbirinde stadyuma gitmeyen ve Meksika Milli Takımı’nın mücadele ettiği maçlarda da tribünde yer almayan Sheinbaum'un final için New York’a uçması ülkede bardağı taşıran son damla oldu. Meksikalı taraftar, Cumhurbaşkanı Sheinbaum'un turnuva boyunca kendi ülkesindeki futbol coşkusuna ortak olmayıp, Trump'ı kıramayarak final maçına gitmesini sert sözlerle eleştirdi.

SİYASİ TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Meksika basını da bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Sheinbaum’un bu kararının kamuoyundaki imajına ciddi bir darbe vurduğunu vurguladı. Muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda ise Sheinbaum’un hem ev sahibi bir ülkenin lideri olarak sorumluluklarını yerine getirmediği hem de yerel spora destek vermeyip "popülist bir yurt dışı ziyareti" gerçekleştirdiği ifade edildi.