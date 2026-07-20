Son 2 turnuvanın şampiyonu, 38 maçlık yenilmezlik rekoru! Bu adamlar durdurulamıyor

İspanya'nın Arjantin'i uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenerek şampiyon olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası, birçok önemli başarı ve rekora da sahne oldu.

İSPANYA FİNALLERDE 2'DE 2 YAPTI

2010 yılında çıktığı ilk Dünya Kupası finalinden şampiyonlukla ayrılan İspanya, 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 16 yıl önce düzenlenen turnuvanın finalinde Hollanda'yı 116. dakikada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenen İspanya, Arjantin karşısında kupayı getiren golü yine uzatma bölümünde buldu. İspanya bu kez Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle şampiyonluğa uzandı.

EURO 2024'TEN SONRA 2026 DÜNYA KUPASI ZAFERİ

2010 yılında Avrupa Şampiyonu ünvanıyla geldiği Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2. kez "duble" yaptı. İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenmişti.

ERKEK VE KADINLARDA İSPANYA DOMİNASYONU

İspanya erkek ve kadın futbolunda dünya şampiyonu ünvanını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke olarak tarihe geçti. İspanya Kadın Milli Takımı, 2023 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti. İspanya, ayrıca birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİNDE 38 MAÇLA REKOR

İspanya, çıktığı 38 maçta yenilmeyerek bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Son 37 maçından 28 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, Arjantin karşısında da 1-0 kazandı. İtalya'nın 37 maçlık rekorunu geride bırakan İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

TURNUVANIN EN İYİ OYUNCUSU RODRI

İspanya Milli Takımı kaptanı ve orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünü kazandı. İspanyol file bekçisi Unai Simon, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine verilen "Altın Eldiven" ödülüne layık görülürken, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi ise "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

SADECE 1 GOL YİYEREK REKOR KIRDI

Turnuvadaki tek puan kaybını gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya, kalesinde 8 maçta sadece 1 gol görerek rekor kırdı. Luis de la Fuente’nin öğrencileri, aynı turnuva içinde sadece 1 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu. Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yendiği maçta gol yiyen İspanya, final mücadelesinde de kalesini gole kapadı. Daha önce 2010'da İspanya, 1998'de Fransa ve 2006'da İtalya, iki gol yiyerek şampiyon olmuştu.

DE LA FUENTE, EN YAŞLI ŞAMPİYON

İspanya Milli Takımı'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam oldu. Daha önceki rekor 2010'da İspanya'ya ilk şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.