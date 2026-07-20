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Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok Haber Videosunu İzle
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok
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Brezilyalı milli futbolcu Richarlison, Dünya Kupası finalinde Arjantin ağlarını sarsan Ferran Torres'in golünü kutlarken sevinçten çılgına döndü. Brezilyalı futbolcunun bu renkli anları kısa süre içerisinde gündem oldu.

FIFA 2026  Dünya Kupası dev bir finalle noktalandı. Normal süresi 0-0 eşitlikle geçilen nefes kesen mücadelede İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle Arjantin’i 1-0 mağlup ederek kupa beyi oldu.

GOL GELDİ RICHARLISON ÇILGINA DÖNDÜ

Matadorlar’a dünya şampiyonluğunu getiren kritik golü Ferran Torres kaydederken, maça damga vuran bir diğer an ise Brezilyalı futbolcu Richarlison'un evinde yaşandı. Ferran Torres'in attığı golle birlikte ezeli rakipleri Arjantin'in geriye düşmesine coşkuyla sevinen Brezilyalı yıldız Richarlison, adeta çılgına döndü.

SEVİNÇTEN KENDİNİ YERLERE ATTI

Sevinçten kendini yere atan Brezilyalı futbolcunun Ronaldo izle özdeşleşen ''Siu'' sevincini yaptığı görüldü. Bu renkli ve heyecan dolu anları, kısa süre içerisinde viral olarak binlerce beğeni aldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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