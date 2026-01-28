Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk 8, ilk 16, ilk 24 tüm olasılıklar!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın heyecanı zirveye ulaştı. Temsilcimiz Galatasaray, devler ligindeki mücadelesini sürdürürken taraftarlar hesap makinesine sarıldı: "Galatasaray nasıl tur atlar?" Yeni "Lig Formatı" ile birlikte artık sadece galibiyet değil, atılan her gol ve averaj bile büyük bir önem taşıyor. İşte Galatasaray'ın ilk 8, ilk 16 ve ilk 24 yolundaki tüm senaryoları ve matematiksel olasılıkları:

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

Eski grup sisteminin yerini alan 36 takımlı lig usulünde, takımların kaderi aldıkları puanlarla şekilleniyor. Galatasaray'ın yoluna devam edebilmesi için ilk 24 takım arasında yer alması şart.

• İlk 8 Takım: Doğrudan son 16 turuna yükselir. Bu takımlar play-off oynamadan Şubat ayını bay geçerler.

• 9 - 24 Arasındaki Takımlar: Bu 16 takım, kendi aralarında eşleşerek çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-off oynar. Kazananlar son 16'ya kalır.

• 25 - 36 Arasındaki Takımlar: Turnuvaya ve Avrupa defterine tamamen veda ederler (Yeni formatta Avrupa Ligi'ne düşme yoktur).

GALATASARAY İLK 8'E NASIL GİRER? (DOĞRUDAN SON 16)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselebilmesi için ilk 8 basamakta yer alması gerekiyor.

Olasılıklar: Sarı-kırmızılıların ilk 8 için genellikle 17 ile 18 puan bandına ulaşması bekleniyor. Eğer Galatasaray lig aşamasındaki son maçlarını (özellikle 20-21 Ocak ve 28-29 Ocak tarihlerindeki kritik virajları) kayıpsız geçerse, adını doğrudan son 8 takım arasına yazdırabilir. Burada puan eşitliği durumunda sırasıyla; genel averaj, atılan gol sayısı ve deplasman golü sayısı devreye girecek.

PLAY-OFF TURU VE İLK 24 GARANTİSİ

Galatasaray eğer ilk 8'in dışında kalırsa, Avrupa macerasını sürdürmek için ilk 24 potasında kalmak zorunda. Bugünün tablosunda temsilcimiz, topladığı puanlarla bu potanın oldukça güvenli bir bölgesinde yer alıyor.

9 - 16. Sıra Avantajı: Galatasaray ligi bu aralıkta bitirirse, play-off turunda "seribaşı" olur. Bu durum, 17-24 arasındaki daha düşük puanlı bir takımla eşleşeceği ve rövanş maçını İstanbul'da, taraftarının önünde oynayacağı anlamına gelir.

17 - 24. Sıra Riski: Eğer temsilcimiz ligi bu aralıkta bitirirse, play-off turunda Real Madrid, Manchester City veya Bayern Münih gibi ilk 8'i zorlayan devlerden biriyle eşleşme riskiyle karşı karşıya kalabilir ve seri başı olma avantajını kaybeder.

GALATASARAY'IN TUR ATLAMASI İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

Matematiksel simülasyonlara göre Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının baraj puanları şu şekilde tahmin ediliyor:

• İlk 24 (Play-off Barajı): 9-10 puan toplayan takımların %90 olasılıkla ilk 24 içinde kalması bekleniyor. Galatasaray şu an bu bareme oldukça yakın veya üzerinde.

• İlk 16 (Seribaşı Avantajı): 13-15 puan bandı, takımı seribaşı olarak play-off'a taşımak için yeterli görülüyor.

• İlk 8 (Doğrudan Tur): 17-19 puan alan takımların ligi zirvede tamamlaması öngörülüyor.

OKAN BURUK'UN STRATEJİSİ: ATILAN HER GOL ALTIN DEĞERİNDE

Yeni formatta averaj, eski sisteme göre çok daha belirleyici. Aynı puanlı onlarca takımın olacağı bu tabloda, Galatasaray'ın özellikle zayıf rakiplerine karşı alacağı farklı galibiyetler, sıralamada bir anda 3-4 basamak yükselmesini sağlayabilir. Okan Buruk ve teknik heyet, oyunculara sadece kazanmayı değil, maçın son anına kadar skor üretmeyi hedefleyen bir oyun anlayışını aşılıyor.

Sonuç olarak; Galatasaray ligi ilk 24'te bitirmeyi büyük oranda garantilemiş olsa da, play-off'ta devlerle karşılaşmamak ve doğrudan tur biletini kapmak için son saniyeye kadar puan mücadelesini sürdürecek.

Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya kalması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerek:

1-Kopenhag'ın Barcelona'yı İspanya'da kendi sahasında yenmesi.

2-Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi.

3-Olimpiyakos'un Ajax'ı Hollanda deplasmanında yenmesi.

4-Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi.

5-PSV'nin Bayern'i Hollanda'daki maçta yenmesi.

6-Leverkusen'in Villarreal ile sahasında oynayacağı karşılaşmadan en az 1 puan kazanması.

7-Monaco'nun Juventus ile sahasında berabere kalması ya da galip gelmesi.

8-Marsilya'nın Club Brugge ile deplasmandaki maçtan puan alması ya da Brugge'ün farklı kazanması.

9-Karabağ'ın Liverpool'dan Anfield'da puan alması.