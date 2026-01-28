Galatasaray, Manchester City'e yenilirse eleniyor mu, Galatasaray, Manchester City'i yenerse ilk 8'e giriyor mu, ilk 16'yı ilk 24'ü garantiliyor mu?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son düzlüğüne girilirken Galatasaray, İngiliz devi Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Puan tablosundaki yerini sağlama almak isteyen Aslan için bu maç, sadece bir prestij mücadelesi değil, aynı zamanda bir üst tur bileti anlamını taşıyor. Galatasaray, Manchester City'i yenerse ilk 8'e girme şansını ne kadar artırıyor? Mağlubiyet durumunda elenme riski masada mı, yoksa ilk 24 barajı temsilcimizi play-off turuna taşımaya yetecek mi? İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki geleceğini belirleyecek olan tüm matematiksel olasılıklar ve puan durumundaki son detaylar.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADERİ CITY MAÇINA BAĞLI: ELENME RİSKİ VAR MI?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kader maçında Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. Puan tablosundaki kördüğümü çözecek bu mücadelede her sonuç farklı bir senaryoyu doğuruyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Galatasaray ilk 16'yı veya ilk 24'ü garantiliyor mu?" sorusunun cevabı tamamen sahadan alınacak skora bağlı. Temsilcimiz dev rakibinden puan almayı başarırsa ilk 16 yolunda dev bir adım atacak; ancak bir galibiyet gelmesi halinde, düşük bir olasılıkla da olsa doğrudan üst tur yani ilk 8 bileti cebine girebilir. Olası bir yenilgi ise çok zayıf bir ihtimal de olsa Galatasaray'ın ilk 24 dışına itilmesine neden olabilir.

Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya kalması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerek:

1-Kopenhag'ın Barcelona'yı İspanya'da kendi sahasında yenmesi.

2-Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi.

3-Olimpiyakos'un Ajax'ı Hollanda deplasmanında yenmesi.

4-Athletic Bilbao'nun Sporting'i yenmesi.

5-PSV'nin Bayern'i Hollanda'daki maçta yenmesi.

6-Leverkusen'in Villarreal ile sahasında oynayacağı karşılaşmadan en az 1 puan kazanması.

7-Monaco'nun Juventus ile sahasında berabere kalması ya da galip gelmesi.

8-Marsilya'nın Club Brugge ile deplasmandaki maçtan puan alması ya da Brugge'ün farklı kazanması.

9-Karabağ'ın Liverpool'dan Anfield'da puan alması.