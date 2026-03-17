Galatasaray Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da kimler kart sınırında, Osimhen kart sınırında mı?

Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesinde gözler sarı-kırmızılı takımın kadrosuna çevrildi. Takımda hangi futbolcuların kart cezası riskinde olduğu merak edilirken, Osimhen'in durumu ise ayrı bir gündem oluşturuyor. Kart sınırındaki oyuncuların bu kritik maçta forma giyip giymeyeceği büyük önem taşıyor.

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Liverpool ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maçı televizyon veya online platformlardan takip etmek mümkün olacak.

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, maç gününde çeşitli platformlardan izleyiciyle buluşacak:

• Digiturk: 23

• D Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da maçı takip edebilirsiniz.

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Liverpool ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında 18 Mart Çarşamba günü sahaya çıkacak.

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç heyecanı 23:00 itibarıyla başlayacak. Futbolseverler bu saatte ekran başında olmalı.

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Liverpool'un evi Anfield Stadyumu'nda gerçekleşecek. Taraftarlar, deplasmanda da olsa Galatasaray'ı desteklemek için ekran başına geçecek.

Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında kart sınırında olan isimler:

-Victor Osimhen

-Uğurcan Çakır

-Abdülkerim Bardakcı

-Ismail Jakobs

-Roland Sallai

-Noa Lang

-Okan Buruk