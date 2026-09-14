Galatasaray Kocaelispor MAÇ ÖZETİ İZLE! Galatasaray Kocaelispor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından futbolseverler, karşılaşmanın detaylarını ve maçta yaşananları araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Kocaelispor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray Kocaelispor maç özeti nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın sahasında oynanan mücadelede skor uzun süre değişmezken, karşılaşmanın ikinci yarısında gelen gol maçın sonucunu belirledi. Galatasaray, Kocaelispor karşısında sahadan 1-0 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki mücadele 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmazken, Galatasaray aradığı golü 71. dakikada buldu.

Mücadelenin 13. dakikasında ise Kocaelispor adına gelişen pozisyonda gol kararı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Böylece karşılaşmada skor bir süre daha 0-0 olarak devam etti.

GALATASARAY MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısındaki tek golünü Abdülkerim Bardakcı attı. Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ise Deniz Gül’ün attığı gol, pozisyon öncesinde Serhat’a faul yapıldığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu VAR'da inceledikten sonra golü iptal etti.