Galatasaray Juventus maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray Juventus maçı biletleri kaç TL?

Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Galatasaray Juventus maçı öncesi bilet aramaları zirveye çıktı. Binlerce taraftar, Galatasaray Juventus maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırırken, karşılaşmanın bilet fiyatları ve satış tarihiyle ilgili detaylar merak konusu oldu.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın UEFA organizasyonunda Juventus ile İstanbul'da oynayacağı ilk karşılaşma için bilet satış süreci taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından maç biletlerinin satışa çıktığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle taraftarların, yalnızca Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Galatasaray–Juventus maçı biletlerinin, karşılaşmadan 4–5 gün önce satışa sunulması bekleniyor. Bilet fiyatlarının da satış günüyle birlikte açıklanacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray'ın son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı Atletico Madrid maçında uygulanan bilet fiyatları ise şu şekildeydi:

• Premium: 45.000 TL

• Delux: 44.500 TL

• Lux: 44.250 TL

• Classic: 44.000 TL

• Kategori 1: 28.000 TL

• Kategori 2: 27.500 TL

• Kategori 3: 23.000 TL

• Kategori 4: 22.500 TL

• Kategori 5: 19.000 TL

• Kategori 6: 18.000 TL

• Kategori 7: 13.000 TL

• Kategori 8: 9.000 TL

• Kategori 9: 7.500 TL

• Kategori 10: 2.350 TL

• Kategori 11: 2.300 TL

• Misafir Tribünü: 2.300 TL

Juventus karşılaşmasında da benzer bir fiyatlandırma politikasının uygulanabileceği öngörülüyor.

GALATASARAY–JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre:

• İlk maç:

17 Şubat 2026 Salı, saat 20.45

Stat : Rams Park (İstanbul)

• Rövanş maçı:

25 Şubat 2026 Çarşamba, TSİ 23.00

Stat : Allianz Stadium (Torino)