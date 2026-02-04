Galatasaray İstanbulspor maçında Osimhen, Uğurcan, Noa Lang, Sane, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Barış neden yok ZTK?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynadığı maçta yıldız isimlerin yokluğu dikkat çekti. Osimhen, Uğurcan, Sane, Abdülkerim, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz neden kadroda yok? Sarı-kırmızılıların kritik karşılaşma öncesi aldığı bu kararın perde arkası futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Galatasaray – İstanbulspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon, uydu ve dijital platformlar üzerinden izlemek mümkün olacak.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI A SPOR CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ZTK kapsamında oynanacak Galatasaray – İstanbulspor mücadelesi, A Spor'un farklı platformlardaki yayın seçenekleriyle futbolseverlerle buluşacak. A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray – İstanbulspor karşılaşması, 04 Şubat Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki ZTK mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik kupa mücadelesi, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, tek maç eleme usulüyle oynanacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

İLK 11'LER:





GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Osimhen ve Uğurcan maç kadrosunda yer almıyor.

Noa Lang, Sane, Abdülkerim, Davinson Sanchez veBarış yedekler arasında yer alıyor.