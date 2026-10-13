Galatasaray golü ofsayt mı, Galatasaray golü neden iptal edildi (Galatasaray Barselona)?

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, filelere gönderdiği topun ardından hakem kararıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. VAR incelemesinin ardından verilen iptal kararı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Galatasaray'ın golü hangi gerekçeyle geçersiz sayıldı, pozisyonda ofsayt var mıydı? Hakem Marco Guida'nın kararı doğru muydu? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

GALATASARAY'IN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, 34. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı ikiye çıkardığını düşündü. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Marco Guida, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Böylece sarı-kırmızılıların sevinci kısa sürdü.

GALATASARAY GOLÜ OFSAYT MI?

Hakem Marco Guida, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve golü iptal etti. Karar sonrası karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle yeniden başladı. Pozisyonun karmaşık yapısı nedeniyle kararın ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı.

İPTAL EDİLEN GOL NASIL GELDİ?

Kapalı gişe oynanan ve yüksek tempoda geçen mücadelenin 34. dakikasında Galatasaray, duran top organizasyonuyla Barcelona kalesini yokladı. Batrakov'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe gitti. Burada Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından altıpas içindeki Barış Alper Yılmaz da topa kafayla dokundu. Kale çizgisi üzerinde Barcelona savunmasından Pau Cubarsi'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Golün ardından RAMS Park'ta büyük bir sevinç yaşansa da pozisyon VAR tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonucunda ofsayt tespit edilmesiyle hakem golü geçersiz saydı. Kararla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların coşkusu yerini hayal kırıklığına bıraktı.

GALATASARAY BARCELONA KARŞISINDA ÖNDE

İptal edilen gole rağmen Galatasaray, Barcelona karşısındaki üstünlüğünü korumayı sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçmişti. Galatasaray, taraftarının desteğiyle Katalan devi karşısındaki üstünlüğünü maçın sonuna kadar taşımayı hedefliyor.