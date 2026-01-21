Atletico Madrid karşısında alınan beraberlikle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, turnuvada ilk 24 içerisinde yer alma hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Galatasaray garantiledi mi, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı mı?

ATLETICO MADRID MAÇA HIZLI BAŞLADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında ağırladığı İspanyol devi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede alınan bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, puanını 10'a yükselterek ilk 24 hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kritik haftasında oynanan karşılaşma tempolu başlarken, iki ekip de galibiyet için sahaya çıktı. Mücadele boyunca heyecan bir an olsun düşmedi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında konuk ekip etkili geldi. Barrios'un ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in şutunda top, direğin yanından auta çıktı.

İLK GOL ATLETICO MADRID'DEN

Maçın 4. dakikasında Atletico Madrid skoru lehine çevirdi. Sol kanattan gelişen atakta Almada'nın pasını alan Ruggeri ortasını yaptı. Arka direkte iyi yükselen Simeone'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.

GALATASARAY KISA SÜREDE KARŞILIK VERDİ

Golden sonra oyunu dengeleyen Galatasaray, 20. dakikada beraberliği sağladı. Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai çizgiye inerek ortasını yaptı. Savunmada Llorente'nin ters müdahalesi topu kendi ağlarına gönderdi.

BARIŞ ALPER BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

İlk yarının son bölümünde Galatasaray öne geçme şansını değerlendiremedi. 45. dakikada Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın tek vuruşu üstten auta gitti.

ATLETICO MADRID İKİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

İkinci yarıda Atletico Madrid baskısını artırdı. 61. dakikada Koke'nin vuruşunda Abdülkerim Bardakcı çizgi üzerinde kritik bir müdahaleye imza attı. Devam eden pozisyonda Pubill'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

GALATASARAY GARANTİLEDİ Mİ?

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükselterek ilk 24 yolunda kritik bir avantaj elde etti. Atletico Madrid ise 13 puanda kaldı.

Galatasaray 10 puana ulaşarak ilk 24 yolunda çok büyük bir avantaj elde etmiştir ve mevcut puanıyla bile (averaj hesaplamalarına göre) %90'ın üzerinde bir ihtimalle bir üst tura kalacaktır. Ancak alttaki takımların maçlarının devam etmesi ve puanların birbirine çok yakın olması nedeniyle, "garantiledi" demek için matematiksel olarak son maçların tamamlanması veya Galatasaray'ın 1 puan daha alması gerekmektedir.

Galatasaray'ın kaderi bugün ve son hafta oynanacak maçlar sonrası netleşecek.