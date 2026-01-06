Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Samsunspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Turkcell Süper Kupa'da finale yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maçında Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı. İlk kez dörtlü formatta gerçekleştirilen organizasyonun final heyecanı, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak. Futbolseverler şimdi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu kritik mücadele için bilet satışlarının başlayacağı tarihi bekliyor.

FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ, DEV DERBİ GELİYOR

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırdı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Bu sezon ilk kez dört takımın mücadele ettiği yeni formatta oynanan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

YENİ FORMATTA FİNALİN ADI: GALATASARAY – FENERBAHÇE

Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, diğer finalist Samsunspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.

GOLLER VE KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 4. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikasında Jhon Duran'dan geldi. Samsunspor'da Makoumbou, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, skoru koruyarak finale çıkmayı başardı.

SÜPER KUPA FİNALİNİN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Turkcell Süper Kupa final karşılaşması, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede Galatasaray ve Fenerbahçe, kupa için karşı karşıya gelecek.

MUSABA İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI PARLADI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Daha önce Samsunspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu, serbest kalma maddesi kullanılarak transfer edilmişti. Musaba, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta iki asist yaparak etkili bir performans sergiledi.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçının bilet satış tarihi henüz netleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından biletlerin ne zaman satışa sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar, TFF'den gelecek duyuruyu yakından takip ediyor.