Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa kadroları açıklandı mı?

Galatasaray– Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi yaklaşırken, her iki ekibin de maç planı ve oyuncu seçimleri yakından takip ediliyor. Resmî kadrolar henüz açıklanmasa da, teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen isimlere dair tahminler ve kulis bilgileri spor gündeminde öne çıkıyor.

GALATASARAY ADINI FİNALE YAZDIRDI

Turkcell Süper Kupa'da yarı final etabı tamamlanırken finale çıkan ilk ekip Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında oyunun her anında üstünlüğü elinde tutan bir performans sergiledi. Hücum hattında etkili bir görüntü çizen Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla geçerek finale yükseldi. Bu sonuç, takım ve taraftar cephesinde final öncesi moralleri zirveye taşıdı.

FENERBAHÇE YARI FİNALDE ZORLANMADI

Yarı finalin diğer ayağında Fenerbahçe, Samsunspor karşısında dengeli ve kontrollü bir oyun ortaya koydu. Adana'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe de adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı.

SÜPER KUPA FİNALİNDE DEV RANDEVU

Türk futbolunun iki ezeli kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Yarı finallerde sergiledikleri etkileyici performanslarla dikkat çeken iki ekip, sezonun ilk kupası için final maçında tüm güçlerini sahaya yansıtacak. Futbolseverleri tempolu ve heyecan seviyesi yüksek bir derbi bekliyor.

GALATASARAY – FENERBAHÇE FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dev mücadeleye Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve futbolseverler derbiyi Atv ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

YENİ FORMATTA TARİHİ FİNAL

Bu sezon dörtlü formatla düzenlenen Turkcell Süper Kupa, organizasyon yapısındaki değişiklikle öne çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sistemde finale kalan ilk takımlar olarak dikkat çekti. Yarı finallerde alınan net galibiyetlerin ardından gözler, sezonun ilk kupasını kaldıracak takıma çevrildi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran