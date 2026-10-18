Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, Pazartesi mi, hafta sonu mu?

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Galatasaray Fenerbahçe maçı pazartesi mi, hafta sonu mu sorusunun yanıtı netleşti. TFF, derbinin pazar günü yerine pazartesi oynanmasının nedenini, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler kapsamında alınacak emniyet tedbirleri olarak açıkladı. Derbinin bir gün öne çekilerek pazar gününe alınabileceği iddia edilse de federasyondan bu yönde yeni bir karar gelmedi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI PAZARTESİ Mİ, HAFTA SONU MU?

Derbi, hafta sonu değil pazartesi günü oynanacak. TFF'nin 18 Ekim itibarıyla geçerli olan resmi programında maçın tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Spor yorumcusu Ersin Düzen, karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürmüştü. Ancak bu iddia, federasyonun yeni bir resmi kararıyla sonuçlanmadı. Bu nedenle derbinin geçerli tarihi 26 Ekim Pazartesi olarak devam ediyor.

DERBİ NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ OYNANIYOR?

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin pazartesi gününe planlanmasının gerekçesini resmi olarak açıkladı. Federasyonun açıklamasına göre karar, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda alındı. 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak derbi, bir gün sonraya, 26 Ekim Pazartesi gününe yerleştirildi. Federasyon, Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabileceğini de açıklamasına eklemişti.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hangi beIN Sports kanalından verileceği ve hakem ataması, maç tarihine yaklaşılırken açıklanacak.

İKİ TAKIM DERBİYE AVRUPA MAÇLARIYLA HAZIRLANACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe, derbi öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'da Lille'e konuk olacak. İki takım, Avrupa'daki bu mücadelelerin ardından derbiye hazırlanacak.

İKİ TAKIMDA SAKATLIK GÜNDEMİ

Derbi öncesinde iki takımda da sakatlık haberleri gündemde. Fenerbahçe'de Marco Asensio, diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacak ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'da ise Gençlerbirliği maçında kasık adalesinde zorlanma yaşayan Rafael Leao'nun durumu, yapılan tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

SON DERBİDE GALATASARAY KAZANMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de en son 26 Nisan 2026'da karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedeflerken, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe ise ezeli rakibi karşısında kötü gidişata son vermenin peşinde.

İLK YARIDAKİ DİĞER DERBİLER

TFF'nin açıkladığı programa göre Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak diğer derbiler şöyle: 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor - Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Beşiktaş - Galatasaray ve 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe - Trabzonspor.