Galatasaray Çorum FK muhtemel 11'leri açıklandı mı, Galatasaray Çorum FK maç kadrosunda kimler var?

Galatasaray Çorum FK maç kadrosunda kimler var, hangi oyuncular ilk 11'de sahaya çıkacak soruları da karşılaşma öncesinde gündemde. Özellikle yeni transferlerin ve takımın önemli isimlerinin kadrodaki durumu yakından takip edilirken, Davinson Sanchez'in ise mücadeleye yedek kulübesinde başlamasının beklendiği aktarılıyor.

14 AĞUSTOS 2026 GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Çorum FK maçı için geri sayım başladı. Ligin yeni sezonunda sahaya çıkacak iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve maç saatini araştırıyor. Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadele, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Çorum FK maçı öncesinde yayın bilgileri kadar karşılaşmanın nerede oynanacağı da merak konusu oldu. Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde "Galatasaray Çorum FK maçı hangi kanalda?", "Galatasaray Çorum FK maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray Çorum FK maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 14 Ağustos 2026 Galatasaray Çorum FK maçıyla ilgili tüm yayın ve saat bilgileri...

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde beIN Sports 1 kanalını açabilecek.

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Çorum FK maçı 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, Süper Lig'in yeni sezonundaki önemli mücadelelerden biri olacak.

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Çorum FK karşılaşmasının yayıncısı beIN Sports 1 olarak açıklandı. Kanalın yayınları abonelik sistemi üzerinden izlenebildiği için karşılaşmanın şifresiz kanaldan yayınlanması beklenmiyor. İzleyicilerin kullandıkları platformdaki güncel yayın ve abonelik bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI KANAL BİLGİSİ

Galatasaray Çorum FK maçını beIN Sports 1 üzerinden izlemek isteyen Digiturk kullanıcıları, kanalı 77. kanal üzerinden takip edebilir. Kanal numaralarında platform tarafından değişiklik yapılabileceğinden, karşılaşma öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Çorum FK maçı, İstanbul'da bulunan Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda gerçekleşecek mücadele 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Çorum FK karşılaşmasına ilişkin merak edilen bilgiler şöyle:

• Maç: Galatasaray - Çorum FK

• Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma

• Saat: 21.30

• Organizasyon: Trendyol Süper Lig

• Stadyum: Rams Park, İstanbul

• Yayıncı: beIN Sports 1

• Digiturk: 77. kanal

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadele, belirlenen program doğrultusunda 14 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

GS muhtemel 11: Uğurcan, Sallai, Lemina (Kaan), Abdülkerim Bardakcı, Eren (Jakobs), Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.