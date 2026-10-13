Galatasaray Barselona maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Galatasaray - Barcelona maçının rövanşı var mı sorusu, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Eski grup aşaması formatına alışkın olan taraftarlar, sarı-kırmızılıların Katalan devi ile deplasmanda da oynayıp oynamayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı tek maç mı, iki takım bu sezon yeniden karşılaşabilir mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI? ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NASIL İŞLİYOR?

Galatasaray - Barcelona maçı tek maç mı, rövanşı var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri, iki takımın bu sezon deplasmanda yeniden karşı karşıya gelip gelmeyeceği oldu. İşte Galatasaray - Barcelona eşleşmesi ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Galatasaray - Barcelona karşılaşması tek maç olarak oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında takımlar, her rakiple yalnızca bir kez karşılaşıyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar ile Barcelona arasındaki bu sezonki lig aşaması randevusu, yalnızca RAMS Park'ta oynanacak maçtan ibaret.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray - Barcelona maçının rövanşı bulunmuyor. Eski grup aşaması formatında takımlar aynı rakiple hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaşıyordu. Ancak yeni formatta bu uygulama kaldırıldı ve her eşleşme tek maç üzerinden oynanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI NASIL?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık klasik grup aşaması yerine 36 takımlı tek bir lig sistemi uygulanıyor. Bu sistemde her takım, kura ile belirlenen 8 farklı rakiple karşılaşıyor. Takımlar bu maçların 4'ünü kendi sahasında, 4'ünü ise deplasmanda oynuyor. Tüm takımlar tek bir puan tablosunda yer alıyor ve sıralama bu tabloya göre belirleniyor.

LİG AŞAMASINDAN SONRA NE OLACAK?

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda iki maçlık eşleşmelerde mücadele ediyor. Lig aşamasını 25. sıra ve sonrasında tamamlayan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

GALATASARAY VE BARCELONA YENİDEN KARŞILAŞABİLİR Mİ?

Lig aşamasında rövanş bulunmasa da Galatasaray ile Barcelona'nın bu sezon yeniden karşı karşıya gelme ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. İki takımın da lig aşamasını geçmesi halinde, play-off ya da sonraki eleme turlarında kura veya eşleşme tablosu sonucunda yeniden rakip olmaları mümkün. Eleme turlarındaki eşleşmeler ise iç saha ve deplasman olmak üzere iki maç üzerinden oynanıyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebilirken, kanal Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi tercih edebilecek.