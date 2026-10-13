Galatasaray Barselona maçı hangi kanalda, Galatasaray Barselona maçı nereden yayınlanacak?

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Galatasaray - Barcelona maçı nereden yayınlanacak sorusu, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini Katalan devi karşısında almak isteyen sarı-kırmızılıların mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, televizyon ve internet üzerinden yayın seçeneklerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve internetten nasıl izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDEN YAYINLANACAK?

Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Milyonlarca futbolseverin ekran başında takip etmesi beklenen dev mücadele öncesinde, karşılaşmayı izlemek isteyenler yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Galatasaray - Barcelona maçının yayın bilgileri...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının maçlarını şifresiz olarak ekrana taşıyan TRT 1, bu dev randevuyu da milyonlarca futbolsevere ulaştıracak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Galatasaray - Barcelona maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için herhangi bir platforma abone olmak ya da ücret ödemek zorunda kalmayacak. TRT 1'in yayını, Türkiye'nin her yerinden ücretsiz olarak takip edilebilecek.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu üzerinden izleyenler, kanala Türksat 4A uydusundan ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Dijital yayın platformlarını kullananlar için ise TRT 1'in kanal numaraları şöyle:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

Maç saatinde televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı olarak izleyebilecek. tabii'nin internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla TRT 1'in canlı yayınına ulaşmak mümkün. İnternet üzerinden kesintisiz bir yayın deneyimi için hızlı ve stabil bir bağlantı kullanılması tavsiye ediliyor.

YETKİSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde paylaşılan izinsiz yayın bağlantıları, sık sık donma ve kesinti sorunlarına yol açmasının yanı sıra kullanıcıları zararlı yazılım ve kişisel veri riskleriyle de karşı karşıya bırakıyor. Karşılaşma zaten şifresiz yayınlanacağı için maçı TRT 1 ve tabii gibi resmi kanallardan izlemek en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Dev mücadele, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

GALATASARAY İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, Barcelona karşısında organizasyondaki ilk galibiyetini almak istiyor. Hafta sonu Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Katalan devine karşı tarihi bir gece yaşamayı hedefliyor. Barcelona ise turnuvaya Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başladı ve LaLiga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazandı.