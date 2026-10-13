Galatasaray Barselona kaç kaç, Galatasaray Barselona maçı bitti mi, maç sonucu ne CANLI TAKİP!

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Galatasaray - Barcelona maç sonucu ne? Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik önem taşıyan karşılaşmada skor tabelası her an değişebilirken, gol atan oyuncular, kartlar ve tartışmalı pozisyonlar da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın 1994'teki tarihi galibiyeti tekrarlayıp tekrarlayamayacağı ise maçın en çok merak edilen sorusu olarak öne çıkıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı kaç kaç, maçta neler yaşandı? Tüm gelişmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - BARCELONA KAÇ KAÇ? GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİTTİ Mİ, MAÇ SONUCU NE? CANLI TAKİP

Galatasaray - Barcelona kaç kaç, maç bitti mi, maç sonucu ne? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki ilk galibiyetini aradığı dev karşılaşmanın skorunu ve anlık gelişmelerini takip etmek isteyen futbolseverler, maçla ilgili son durumu merak ediyor. İşte Galatasaray - Barcelona maçına dair tüm gelişmeler...

GALATASARAY - BARCELONA KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç başladıktan sonra skordaki değişiklikler, gol atan oyuncular, kartlar ve karşılaşmanın kritik anları haberimize anlık olarak eklenecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI BİTTİ Mİ?

Saat 22.00'de başlayacak mücadelenin, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 23.55 sıralarında sona ermesi bekleniyor. Uzatma dakikalarına bağlı olarak maçın bitiş saati birkaç dakika değişebilir. Karşılaşmanın sonucu, son düdükle birlikte haberimizde yer alacak.

CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Galatasaray - Barcelona maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebilirken, Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. İnternetten izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabilecek. Ekran başında olamayanlar, kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve canlı skor uygulamaları üzerinden de anlık gelişmelere ulaşabilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetiyor. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yaparken, dördüncü hakem Fabio Maresca oldu. VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev alıyor.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Barcelona karşısında forma giyemiyor. Katalan ekibinde ise Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen kafilede yer almıyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Frenkie de Jong'un da bu maçta oynaması beklenmiyor.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMIN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, hafta sonu Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek bu maça moralli girdi. Barcelona ise turnuvaya Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başladı ve LaLiga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğunda bulunuyor.

GALATASARAY TARİHİ TEKRARLAYABİLECEK Mİ?

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Barcelona 6 galibiyet alırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın Katalan devi karşısındaki tek galibiyeti, 23 Kasım 1994'te İstanbul'da 2-1'lik skorla geldi. O maçta oyuna sonradan giren Okan Buruk, bu akşam aynı başarıyı teknik direktör olarak yaşamayı hedefliyor.

GALATASARAY BARSELONA KAÇ KAÇ?

Galatasaray 1-0 Barselona maç devam ediyor.