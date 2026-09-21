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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? soruları karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar tarafından araştırılıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Barcelona ile oynayacağı maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? sorusu, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını yakından takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı İstanbul'da konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Avrupa futbolunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olması beklenen Galatasaray-Barcelona mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan veya puanlar arayacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Barcelona karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak. İstanbul'da oynanacak mücadele için futbolseverler maç saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki ikinci maçına çıkacak olan Galatasaray, Barcelona karşısında sahasında mücadele edecek.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Barcelona maçının Türkiye'deki yayın bilgileri henüz kesinleşmedi. Karşılaşmanın Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında TRT'nin yayın ağı üzerinden ekranlara gelmesi bekleniyor.

Ancak maçın TRT 1, TRT Spor veya dijital yayın platformlarından hangisinde yayınlanacağına ilişkin karşılaşmaya özel kesin bir açıklama bulunmuyor. Yayın kanalının maç tarihi yaklaştığında resmi yayın akışıyla netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, kendi sahasında çıkacağı karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alacak.

Barcelona karşısında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefleyen Galatasaray için mücadele, lig aşamasındaki önemli karşılaşmalardan biri olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın Ekim 2026 takviminde Barcelona karşılaşmasının yanı sıra Lille mücadelesi de bulunuyor. Mevcut fikstüre göre sarı-kırmızılı ekibin Barcelona maçı öncesindeki ve sonrasındaki bazı karşılaşmaları şöyle:

• 11 Ekim 2026: Galatasaray - Kasımpaşa

• 13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona

• 17 Ekim 2026: Gençlerbirliği - Galatasaray

• 21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray

• 26 Ekim 2026: Galatasaray - Fenerbahçe

GALATASARAY BARCELONA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Barcelona maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin, karşılaşma günü resmi yayıncı kuruluşun açıklayacağı kanal ve platform bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Galatasaray Barcelona canlı izle araması yapan izleyiciler için maçın resmi yayın kanalı ve dijital platform bilgileri yayın programının kesinleşmesiyle birlikte netleşecek.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray Barcelona maçı 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. İstanbul'daki karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında maçın yayınlanacağı kanal ve canlı yayın platformu bulunuyor.

Şu an için karşılaşmanın tarihi ve başlama saati belli olurken, Türkiye'deki kesin yayın kanalıyla ilgili resmi maç yayını duyurusunun yapılması bekleniyor.