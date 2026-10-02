Fransa İtalya maçı hangi kanalda, Fransa İtalya nereden CANLI izlenir?

Futbol tarihinin en köklü rekabetlerinden biri olan Fransa- İtalya eşleşmesi, bu kez UEFA Uluslar Ligi sahnesinde yeniden futbolseverlerle buluşuyor. Geçmişte dünya kupası finallerine kadar uzanan unutulmaz mücadelelere imza atan iki dev ekip, grup liderliği yolunda kritik bir sınav verecek. Bu dev maçı kaçırmak istemeyen izleyiciler ise karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden takip edilebileceğini araştırıyor. Fransa- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

FRANSA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, iki dev ekibin mücadelesini A Spor üzerinden takip edebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor, farklı televizyon platformlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Kanal; Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FRANSA-İTALYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında izleyemeyecek olan futbolseverler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden de maçı takip edebilecek. İnternet yayınlarında bağlantı kaynaklı kesintiler yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı. Güvenli bir izleme deneyimi için resmi olmayan "canlı izle" bağlantılarından uzak durulması öneriliyor.

FRANSA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ile İtalya, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

FRANSA-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda var.

FRANSA-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Paris'in Saint-Denis bölgesinde bulunan Stade de France'ta oynanacak. Fransa'nın milli stadyumu olan ve 80 bini aşkın seyirci kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük arenaları arasında yer alan Stade de France, bu akşam büyük bir futbol şölenine ev sahipliği yapacak.

FUTBOL TARİHİNİN KÖKLÜ REKABETİ

Fransa ile İtalya arasındaki rekabet, futbol tarihinin en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak biliniyor. İki takım, geçmişte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda unutulmaz mücadelelere imza attı. Bu akşam da iki dev ekip arasında yüksek tempolu ve çekişmeli bir karşılaşma bekleniyor.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK MAÇ

UEFA Uluslar Ligi'nde grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada, iki takım da galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak Fransa ile deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek isteyen İtalya arasındaki mücadelenin sonucu, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.