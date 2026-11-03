Francisco Conceição kimdir? Fenerbahçe'nin anlaştığı Sergio Conceição'nun oğlu hangi takımda?

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Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışında Portekizli Sergio Conceição ile her konuda anlaştı ve çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etti. Ailede futbol babayla bitmiyor, çünkü oğlu Francisco Conceição bu sezon İtalya'da Juventus'un 7 numaralı formasını giyiyor.

Sol ayaklı bir sağ kanat olan Francisco Conceição, Portekiz Milli Takımı'yla Euro 2024'te gol attı ve 2025'te UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan kadrodaydı.

FRANCİSCO CONCEİÇÃO KİMİN OĞLU?

Francisco Conceição, Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör Sergio Conceição'nun oğlu. Baba Conceição, Portekiz Milli Takımı'nda forma giydi ve Euro 2000'de Almanya'ya üç gol attı. Francisco da Porto'daki ilk maçlarına babasının yönetiminde çıktı.

FRANCİSCO CONCEİÇÃO KİMDİR?

Francisco Conceição'nun tam adı Francisco Fernandes da Conceição; Portekiz'de ona "Chico" da deniyor. Futbola 2011'de Belenenses'te başladı, aynı yıl Sporting altyapısına geçti ve orada altı sezon kaldı.

Babası Porto'nun başına geçince, ona yakın olmak için kendi isteğiyle Sporting'den ayrıldı. Bir sezon Porto'nun bağlı takımı Padroense'de oynadıktan sonra 2018'de Porto'ya katıldı.

FRANCİSCO CONCEİÇÃO KAÇ YAŞINDA?

Francisco Conceição 23 yaşında. 14 Aralık 2002'de doğan oyuncu, birkaç hafta sonra 24 yaşına girecek.

FRANCİSCO CONCEİÇÃO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Francisco Conceição profesyonel kariyerine Porto'nun B takımında başladı. A takımdaki ilk maçına 13 Şubat 2021'de Boavista karşısında çıktı ve maç 2-2 bitti; 2021-22 sezonunda da Porto ile Portekiz Ligi ile Portekiz Kupası'nı kazandı.

Temmuz 2022'de Ajax, serbest kalma bedelini ödeyip onu beş yıllık sözleşmeyle Hollanda'ya götürdü. Oyuncu bir yıl sonra kiralık olarak Porto'ya döndü. Porto, Nisan 2024'te 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve 2023-24 sezonunu Portekiz Kupası'yla bitirdi.

Juventus, Ağustos 2024'te Conceição'yu 7 milyon euro artı 3 milyon euroya kadar bonusla kiraladı ve oyuncu kiralık sezonda 37 maçta 5 gol attı. İtalyan kulübü Temmuz 2025'te onu 30,4 milyon euroya kadrosuna kattı. Sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar.

FRANCİSCO CONCEİÇÃO MİLLİ TAKIMDA NE YAPTI?

Francisco Conceição, Portekiz A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 26 Mart 2024'te Slovenya karşısında çıktı; Portekiz o maçı 2-0 kaybetti. Üç ay sonra, 18 Haziran 2024'te Leipzig'de oynanan Çekya maçında 90. dakikada oyuna girdi ve iki dakika sonra attığı golle Portekiz'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

2025'te UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya'ya gol attı. Portekiz finalde İspanya'yı penaltılarla yenip kupayı kaldırdı. 19 Mayıs 2026'da açıklanan Dünya Kupası kadrosunda da adı vardı.

FRANCİSCO CONCEİÇÃO'NUN KARDEŞLERİ KİM?

Francisco Conceição, Sergio Conceição'nun beş çocuğundan biri. Kardeşlerinden babasıyla aynı adı taşıyan Sérgio ile Rodrigo ve Moisés de futbolcu; ailenin en küçüğü José.