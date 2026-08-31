Flash TV satıldı mı, Flash TV'yi kim aldı, Flash TV sahibi kim?

Flash TV’nin yeni sahibi ve kanalın yayın hayatındaki değişiklikler merak konusu olurken, satın almanın ardından yeni dönemle ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Safe Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin öncülüğündeki yeni yönetim, Flash TV’de eğlence programları, yarışmalar, müzik, kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri ve dizilerin yer alacağı yeni bir yayın çizgisi oluşturmayı hedefliyor.

FLASH TV SATILDI MI? FLASH TV’NİN YENİ SAHİBİ KİM?

Türkiye televizyon tarihinin dikkat çeken kanallarından Flash TV, bir kez daha el değiştirdi. 1992 yılında Bursa’da kurularak yayın hayatına başlayan Flash TV, yeni dönemde SAFE Media bünyesinde faaliyet gösterecek. “Çatlı” filminin yapımcısı olan SAFE Media, Flash TV’yi bünyesine kattığını duyururken, kanalın yayın anlayışında da önemli değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

Flash TV’nin yeni dönemde ulusal ölçekte yayın yapan bir eğlence kanalı olarak yeniden konumlandırılması hedefleniyor. Kanalın uzun yıllardır sahip olduğu marka bilinirliğinin yeni içeriklerle desteklenmesi ve daha geniş izleyici kitlelerine ulaşması amaçlanıyor.

FLASH TV’NİN YAYIN İÇERİĞİ DEĞİŞİYOR

Flash TV’nin yeni yayın döneminde eğlence programlarından yarışmalara, müzik ve kültür-sanat yapımlarından sinema filmlerine kadar farklı türlerde içeriklerin izleyiciyle buluşturulması planlanıyor. Yaşam programları ve dizilerin de yeni yayın akışında yer alması bekleniyor.

Yeni içerik stratejisinde farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yanı sıra ailelerin birlikte takip edebileceği programlara da ağırlık verilmesi hedefleniyor. Böylece Flash TV’nin geçmişten gelen izleyici kitlesiyle yeni izleyicileri aynı ekranda buluşturması amaçlanıyor.

SAFE MEDIA’DAN FLASH TV İÇİN YENİ DÖNEM

Flash TV yatırımıyla birlikte SAFE Media, yapımcılık, içerik üretimi, dağıtım ve televizyon yayıncılığını aynı çatı altında bir araya getiren kapsamlı bir medya yapılanması oluşturmayı planlıyor.

Şirketin sinema ve içerik üretimi alanındaki deneyiminin Flash TV’nin yeni yayın politikasına yansıtılması bekleniyor. Kanalın yalnızca televizyon yayıncılığıyla sınırlı kalmayıp dijital platformlarda da etkin bir medya markası haline getirilmesi hedefleniyor.

FLASH TV’DE YENİ FİLM VE DİZİ PROJELERİ

Flash TV’nin yeni yayın döneminde SAFE Media tarafından hazırlanan çeşitli yapımların da izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Şirketin üzerinde çalıştığı “Mahi: Kara Fatma”, “Karadeniz Güzeli”, “Ben Sana İnanıyorum” ve “Çatlı 2” isimli sinema projeleri dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra “Rüzgârın Kokusu” adlı dizi projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu yapımların yeni yayın döneminde Flash TV ekranlarında izleyiciyle buluşması gündemde.

FLASH TV YENİ DÖNEMDE NASIL BİR KANAL OLACAK?

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV’nin Türk televizyonculuğunda güçlü bir geçmişe ve yüksek marka bilinirliğine sahip olduğunu belirterek kanalı yeniden geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni dönemde Flash TV’nin ailelerin birlikte izleyebileceği, toplumsal ve kültürel değerlere uygun, kaliteli ve özgün içeriklerin yer aldığı ulusal bir eğlence kanalı olarak konumlandırılması planlanıyor.

FLASH TV HEM TELEVİZYONDA HEM DİJİTALDE BÜYÜYECEK

Kanalın yeni döneminde teknik ve yayın altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Flash TV’nin geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlarda daha görünür bir marka haline getirilmesi planlanıyor.

SAFE Media, Flash TV yatırımını yalnızca bir televizyon kanalının satın alınması olarak değerlendirmiyor. Şirket, farklı kuşakları aynı ekran etrafında buluşturacak, özgün içerikler üretecek ve Türk medya sektöründe uzun vadeli değer oluşturacak bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Bursa’da yayın hayatına başlayan Flash TV, SAFE Media ile birlikte yeni bir döneme girerken kanalın yayın akışı, içerikleri ve ekran yüzlerinde önümüzdeki süreçte yaşanacak değişiklikler izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.