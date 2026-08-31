Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Oral Çelik hayatını kaybetti

Oral Çelik, Ankara'daki evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Çelik'e beyin kanaması teşhisi konulduğu belirtildi.

EVİNDE RAHATSIZLANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada rahatsızlanan Oral Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çelik, 67 yaşında hayatını kaybetti.

ADI ABDİ İPEKÇİ SUİKASTI SORUŞTURMASINDA GEÇTİ

1959 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde dünyaya gelen Oral Çelik, Turan Emeksiz Lisesi'nde öğrenim gördü. Çelik'in burada Mehmet Ali Ağca ile yakın arkadaşlık kurduğu belirtildi. Çelik'in adı, 1979 yılında gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Ağca ile birlikte anıldı. Aynı dönemde Malatya'da gerçekleştirilen bazı eylemlerle de adı gündeme gelen Çelik, daha sonra yurt dışına çıktı.

PAPA II. JEAN PAUL DOSYASINDA DA ADI GÜNDEME GELDİ

12 Eylül darbesinin ardından Çelik'in Mehmet Ali Ağca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre'de bir araya geldiği belirtildi. Çelik'in adı daha sonra 30 Mart 1981'de Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimiyle bağlantılı süreçte de gündeme geldi. 1985 yılında İsviçre'de Abdullah Çatlı ile birlikte yakalanan Çelik, daha sonra serbest bırakıldı. Çelik, 1996 yılında İtalya'dan Türkiye'ye iade edildi.

TÜRKİYE'DE YARGILANDI

Türkiye'ye iadesinin ardından Oral Çelik hakkında "silahlı çete üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve cezaevinden adam kaçırmak" suçlamalarıyla davalar açıldı. Çelik, söz konusu davaların zamanaşımına uğraması nedeniyle beraat etti. Hukuki süreçlerin ardından Malatya'ya dönen Çelik, bu kez spor ve siyaset alanındaki faaliyetleriyle gündeme geldi.

MALATYASPOR BAŞKANLIĞI YAPTI

Oral Çelik, 1998 yılında Malatyaspor Kulübü Başkanlığı'na seçildi. 2002 yılında gerçekleştirilen erken genel seçimlerde ise Malatya'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Aynı yıl "Sır'rın Sırrı" isimli kitabını yayımladı.

MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Oral Çelik için Malatya Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninin ardından Çelik, çok sayıda kişinin katılımıyla aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı