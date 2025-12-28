Fildişi Sahili Kamerun maçı hangi kanalda, Fildişi Sahili Kamerun CANLI izleme linki var mı?

Afrika futbolunun iki güçlü temsilcisi Fildişi Sahili ve Kamerun, Afrika Uluslar Kupası kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayın detayları ve maç saatine odaklanmış durumda. Fildişi Sahili – Kamerun mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın linki var mı soruları gündemdeki yerini koruyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ – KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan, Fildişi Sahili ile Kamerun arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgileri ve başlama saatine dair detayları merak ediyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ – KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fildişi Sahili ile Kamerun arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası karşılaşması, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyen izleyiciler, dijital yayın aracılığıyla karşılaşmayı izleyebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, platform üzerinden şifreli yayın kapsamında izlenebilecek. Yayına mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ – KAMERUN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Afrika futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ – KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ – KAMERUN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CAF Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak olan Fildişi Sahili – Kamerun maçı, Fas'ın Marrakech kentinde bulunan Stade de Marrakech Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.