Fethiyespor Eyüpspor maçı hangi kanalda, Fethiyespor Eyüpspor maçı nereden CANLI izlenir?

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Fethiye spor – Eyüp spor maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 15.30’da başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Fethiye spor – Eyüp spor maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye spor ile Eyüp spor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebiliyor.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30’da başladı. Cumhuriyet Bayramı arifesinde oynanan mücadele, yarım günlük resmi tatilin başladığı saatlerde futbolseverlerle buluştu.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Ev sahibi Fethiyespor, taraftarı önünde Süper Lig temsilcisi Eyüpspor karşısında sürpriz bir sonuç peşinde. Eyüpspor ise deplasmanda kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.