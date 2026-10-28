Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiyespor Eyüpspor maçı hangi kanalda, Fethiyespor Eyüpspor maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor Eyüpspor maçı hangi kanalda, Fethiyespor Eyüpspor maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı sürerken Fethiyespor, sahasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’u konuk ediyor. Tur atlayan takımı belirleyecek tek maçlık mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Fethiyespor Eyüpspor maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Fethiye spor – Eyüp spor maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 15.30’da başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Fethiye spor – Eyüp spor maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye spor ile Eyüp spor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebiliyor.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30’da başladı. Cumhuriyet Bayramı arifesinde oynanan mücadele, yarım günlük resmi tatilin başladığı saatlerde futbolseverlerle buluştu.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Ev sahibi Fethiyespor, taraftarı önünde Süper Lig temsilcisi Eyüpspor karşısında sürpriz bir sonuç peşinde. Eyüpspor ise deplasmanda kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

Bunu tahmin edemezdi! Montella'ya hayatının şoku
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

Arda'nın çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya...
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...