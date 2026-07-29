Fethiye yangın SON DAKİKA! Fethiye Antalya Karayolu neden kapalı? Fethiye'de yangın mı çıktı?

Fethiye Antalya Karayolu neden kapalı? Fethiye'de yangın mı çıktı? Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle ekipler geniş çaplı söndürme çalışması yürütüyor. Ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu ulaşıma kapatılırken, yangın riski altındaki bazı evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

FETHİYE YANGIN SON DAKİKA!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan yoğun müdahalede bulunuyor.

Söndürme çalışmalarına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel katılıyor. Bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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FETHİYE ANTALYA KARAYOLU NEDEN KAPALI?

Yangının oluşturduğu yoğun duman ve alevlerin kara yoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer, sürücülerin güvenliği amacıyla yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirirken, bölgede devam eden söndürme çalışmalarının ulaşımı da etkilediği belirtildi.

Karayolunun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

FETHİYE'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde çıkan yangın, ilk olarak ziraat alanında başladı ve daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangının etkili olduğu bölgede bulunan bazı evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin yayılım hızının arttığı, bazı evlerin de alevlerden etkilendiği bildirildi.

Yangına yönelik havadan ve karadan müdahale sürerken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer tarafından yangının çıkış nedeni veya söndürme çalışmalarının tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz paylaşılmadı.