Muğla Seydikemer yangın SON DAKİKA! Seydikemer yangın mı çıktı, son durum nedir?

Seydikemer yangın mı çıktı? Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Bayır Mahallesi'nde zirai alanda başlayan yangının ormanlık bölgeye sıçramasının ardından bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının etkili olduğu alanda güvenlik tedbirleri artırılırken, Fethiye- Antalya karayolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çok sayıda hava ve kara aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA SEYDİKEMER YANGIN SON DAKİKA!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Zirai alanda başlayan alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koordineli şekilde müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan aralıksız devam ediyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre yangına;

5 uçak,

11 helikopter,

40 arazöz,

1 iş makinesi,

261 personel

ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangının yayılımını durdurmak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

MUĞLA SEYDİKEMER SON DURUM NEDİR?

Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise arazözler, iş makinesi ve personelle söndürme faaliyetleri sürdürülüyor.

Yangının etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolu ise güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.

Bölgede görev yapan ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Resmi kurumlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.