Fethiye Galatasaray maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Fethiye stadı kaç kişilik, kapasitesi ne kadar?

Galatasaray'ın kupadaki zorlu deplasman yolculuğu başlıyor ve spor tutkunları Fethiye Galatasaray maçı nerede oynanacak sorusunun yanıtını arıyor. Bölge halkının ve deplasman tribününü dolduracak sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği müsabaka öncesi stadyum hazırlıkları tamamlandı. Peki, bu tarihi maça ev sahipliği yapacak olan Fethiye Stadı kapasitesi ne kadar, kaç koltuk bulunuyor? İşte stadyumun konumu, güncel kapasite bilgileri ve maç saati öncesi bilinmesi gereken kritik notlar.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) mücadelesinde Fethiyespor ile Galatasaray, 13 Ocak Salı akşamı yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Maçın başlama düdüğü saat 20:30'da çalacak. Eleme usulü oynanacak bu önemli müsabakada taraftarların stadyumu tamamen doldurması bekleniyor.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kupa heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için sevindirici haber geldi. Fethiyespor - Galatasaray maçı, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan A Spor üzerinden maçı HD kalitesinde izleyebilecekler.

A SPOR CANLI İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Galatasaray'ın Fethiye deplasmanındaki mücadelesini A Spor kanalından takip etmek isteyen izleyiciler, aşağıdaki platform ve kanal numaralarından yayına ulaşabilirler:

Digiturk: 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Tivibu: 381. Kanal

Turkcell TV+: 74. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın.

Ayrıca maçı internet üzerinden A Spor resmi web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla da ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu merakla beklenen eşleşmesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya, ev sahibi ekibin kalesi olan Fethiye Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.;

FETHİYE ŞEHİR STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve Fethiyespor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Fethiye Şehir Stadyumu, normal şartlarda 6.963 koltuk kapasitesine sahiptir. Stadyumda seyirci konforu ve güvenliği ön planda tutularak tüm tribünler koltuklandırılmıştır. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray mücadelesi gibi dev organizasyonlar için stadyuma eklemeler yapılmıştır.

Kritik maç öncesi kurulan 3 bin kişilik modern portatif tribünle birlikte stadyumun geçici kapasitesi yaklaşık 10 bin seviyesine yaklaştırılmıştır. Bu düzenleme ile hem yerel taraftarların hem de misafir ekip destekçilerinin stadyumda daha geniş bir katılım sağlaması amaçlanmıştır.

FETHİYE ŞEHİR STADYUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISI

UEFA kriterlerine uyum sağlayacak şekilde modernize edilen stadyum, profesyonel futbolun tüm ihtiyaçlarını karşılayan teknik donanıma sahiptir. İşte stadyumun öne çıkan fiziksel özellikleri:

Zemin Yapısı: Saha zemini tamamen doğal çimden oluşmaktadır ve son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla maç trafiğine uygun hale getirilmiştir. Oyun alanı ölçüleri standart 68 x 105 metredir.

Tribün Düzeni: Sahanın dört bir yanı tribünlerle çevrilidir. Yan tribünlerin üstü kapalı olup, kale arkası bölümlerin üstü açık bir yapıdadır.

Işıklandırma Sistemi: Stadyum, gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlayan modern bir ışıklandırma sistemine sahiptir.

Misafir Tribünü: Sağ kale arkasında yer alan bölüm, normalde 1.050 kişilik kapasitesiyle rakip takım taraftarlarına ayrılmıştır.

Özel Alanlar: Tesiste basın mensupları, engelli vatandaşlar ve protokol üyeleri için özel olarak tasarlanmış tribün bölümleri mevcuttur. Ayrıca güvenlik amacıyla stadyum genelinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) aktif olarak kullanılmaktadır.