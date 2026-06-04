Türkiye’nin enerji ve sanayi alanında öne çıkan isimlerinden biri olan Feridun Geçgel, girişimcilik yolculuğunu küçük ölçekli ticari faaliyetlerden başlayarak büyük ölçekli sanayi yatırımlarına taşıyan önemli iş insanları arasında yer almaktadır. Peki, Feridun Geçgel Kürt mü, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel, Türkiye’nin enerji ve elektrik sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla tanınan, iş dünyasında uzun yıllardır aktif rol üstlenen bir iş insanıdır. 1970 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. Eğitim hayatını lise seviyesinde tamamladıktan sonra iş dünyasına atılarak girişimcilik yolculuğuna erken yaşlarda başlamıştır.

İlk ticari faaliyetlerine Özgüney Elektrik A.Ş. çatısı altında başlayan Geçgel, elektrik ve elektronik malzeme satışı alanında faaliyet göstererek sektörel deneyim kazanmıştır. Zamanla iş alanını genişleten Geçgel, transformatör ticaretini de faaliyet portföyüne ekleyerek enerji altyapısı alanında uzmanlaşma sürecine girmiştir.

2005 yılı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. ASTOR Transformatör Şirketi’nin Geçgel ailesi tarafından satın alınmasıyla birlikte üretim odaklı bir yapıya geçilmiş ve faaliyetler İstanbul merkezli olarak devam etmiştir. Bu süreç, şirketin büyüme stratejisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

2015 yılında alınan stratejik bir kararla ASTOR’un yönetim ve operasyon merkezi Ankara’ya taşınmış, şirketin kurumsal yapısı daha da güçlendirilmiştir. Feridun Geçgel, bugün Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmekte ve enerji sektöründe önemli yatırımlara imza atmaktadır.

FERİDUN GEÇGEL ASLEN NERELİ?

Feridun Geçgel’in memleketi Şanlıurfa olarak bilinmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi, Geçgel’in kökeniyle ilişkilendirilen yerleşim yeri olarak öne çıkmaktadır.