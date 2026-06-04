Haberler

Feridun Geçgel Kürt mü, aslen nereli?

Feridun Geçgel Kürt mü, aslen nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin enerji ve sanayi sektöründe son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri olan Feridun Geçgel, girişimcilik temelli kariyerini üretim ve yatırım odaklı bir iş modeline dönüştürerek dikkat çekmektedir. Peki, Feridun Geçgel Kürt mü, aslen nereli? Detaylar...

Türkiye’nin enerji ve sanayi alanında öne çıkan isimlerinden biri olan Feridun Geçgel, girişimcilik yolculuğunu küçük ölçekli ticari faaliyetlerden başlayarak büyük ölçekli sanayi yatırımlarına taşıyan önemli iş insanları arasında yer almaktadır. Peki, Feridun Geçgel Kürt mü, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel, Türkiye’nin enerji ve elektrik sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla tanınan, iş dünyasında uzun yıllardır aktif rol üstlenen bir iş insanıdır. 1970 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. Eğitim hayatını lise seviyesinde tamamladıktan sonra iş dünyasına atılarak girişimcilik yolculuğuna erken yaşlarda başlamıştır.

İlk ticari faaliyetlerine Özgüney Elektrik A.Ş. çatısı altında başlayan Geçgel, elektrik ve elektronik malzeme satışı alanında faaliyet göstererek sektörel deneyim kazanmıştır. Zamanla iş alanını genişleten Geçgel, transformatör ticaretini de faaliyet portföyüne ekleyerek enerji altyapısı alanında uzmanlaşma sürecine girmiştir.

2005 yılı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. ASTOR Transformatör Şirketi’nin Geçgel ailesi tarafından satın alınmasıyla birlikte üretim odaklı bir yapıya geçilmiş ve faaliyetler İstanbul merkezli olarak devam etmiştir. Bu süreç, şirketin büyüme stratejisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

2015 yılında alınan stratejik bir kararla ASTOR’un yönetim ve operasyon merkezi Ankara’ya taşınmış, şirketin kurumsal yapısı daha da güçlendirilmiştir. Feridun Geçgel, bugün Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmekte ve enerji sektöründe önemli yatırımlara imza atmaktadır.

FERİDUN GEÇGEL ASLEN NERELİ?

Feridun Geçgel’in memleketi Şanlıurfa olarak bilinmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi, Geçgel’in kökeniyle ilişkilendirilen yerleşim yeri olarak öne çıkmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali dikkat çekti
Tunceli'de üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine beton blok düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı