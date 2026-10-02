Ferhat Göçer Taşacak Bu Deniz'e mi katıldı, Ferhat Göçer hangi karakteri oynayacak, hangi şarkıyı söyleyecek?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna dair her detay izleyicilerin yakın takibinde yer alırken, Ferhat Göçer ile ilgili gelişme dikkatleri bir anda diziye çevirdi. "Ferhat Göçer Taşacak Bu Deniz'e mi katıldı?" sorusu kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşirken, sanatçının dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hangi şarkıyı seslendireceği de merak konusu oldu. Peki, Ferhat Göçer Taşacak Bu Deniz'de yer alacak mı? Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

FERHAT GÖÇER'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon heyecanına bir de Ferhat Göçer sürprizi eklendi. Sevilen sanatçı, X hesabından Karadeniz şivesiyle "Ula bu cuma acaba misafir sanatçı kimdur?" sorusunu paylaştı. Dizinin yeni bölümünden hemen önce gelen bu mesaj, takipçiler tarafından Göçer'in Taşacak Bu Deniz kadrosuna dahil olacağı şeklinde yorumlandı.

FERHAT GÖÇER TAŞACAK BU DENİZ'E Mİ KATILDI?

Paylaşımın ardından akıllara gelen ilk soru, sanatçının diziye oyuncu olarak katılıp katılmadığı oldu. Ancak gelen bilgilere göre Ferhat Göçer'in diziyle buluşması oyunculuk yerine müzik üzerinden gerçekleşiyor. Sanatçının, yeni bölüm için özel olarak hazırlanan bir şarkıyı seslendirmesi bekleniyor.

FERHAT GÖÇER HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAK?

Şu ana kadar Ferhat Göçer'in Taşacak Bu Deniz'de herhangi bir karakteri canlandıracağına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sanatçının Adil, Esme ve diğer karakterlerin yer aldığı hikâyeye yeni bir rolle dahil olacağı iddiaları henüz kesinlik kazanmış değil. Dizinin oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimler yer alırken, Göçer'in adı kadroda bir karakterle eşleşmiyor.

FERHAT GÖÇER HANGİ ŞARKIYI SÖYLEYECEK?

Sanatçının seslendireceği şarkının adı henüz açıklanmadı. Parçanın bölümün hangi sahnesinde kullanılacağına dair de net bir bilgi paylaşılmadı. Bununla birlikte şarkının, bölümün duygusal açıdan güçlü anlarından birine eşlik etmesi bekleniyor. Ferhat Göçer'in yalnızca sesiyle mi yer alacağı, yoksa kamera karşısına da geçip geçmeyeceği ise bölüm yayınlandığında belli olacak.

"MİSAFİR SANATÇI" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Göçer'in paylaşımında "misafir oyuncu" yerine "misafir sanatçı" ifadesini tercih etmesi de gözden kaçmadı. Bu kelime seçimi, sanatçının diziye oyunculuğuyla değil sesiyle katkı sunacağı yönündeki beklentiyi güçlendirdi.

KARADENİZ'İN SESİ DİZİYE YANSIYOR

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in zorlu doğasında geçen hikâyesiyle Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki köklü çatışmayı ekrana taşıyor. Dizide bölgenin kültürü yalnızca mekânlar ve karakterlerle değil, türküler ve müziklerle de güçlü biçimde hissettiriliyor. Bu nedenle Ferhat Göçer'in seslendireceği özel şarkı, yeni bölümün en çok merak edilen detaylarından biri haline geldi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon ilk bölümü bu akşam, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Ferhat Göçer'in müzikal sürprizinin de bu bölümle birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.