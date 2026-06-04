Ferdi Zeyrek, Türk mimar ve siyasetçi kimliğiyle tanınan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aktif görevler üstlenmiş bir yerel yönetici olarak öne çıkmıştır. Peki, Ferdi Zeyrek kimdir, neden öldü? Ferdi Zeyrek nereli, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizde.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, mimarlık kökenli bir siyasetçi olarak hem mesleki hem de siyasi alanda Manisa merkezli bir kariyer inşa etmiştir. CHP içinde farklı kademelerde görev alarak parti örgütlenmesinde aktif rol oynamıştır.

2019 yerel seçim sürecinde aday adaylığı ile başlayan siyasi yolculuğu, belediye meclis üyelikleri ve ilçe örgütü çalışmalarıyla devam etmiştir. Parti içi görevlerde de bulunan Zeyrek, 2023 yılında CHP Manisa İl Başkanlığı görevini üstlenmiş, ardından 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların büyük bir bölümünü alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve 74 yıl sonra CHP’ye bu belediyeyi kazandıran isimlerden biri olmuştur.

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Ferdi Zeyrek’in ölüm süreci, 6 Haziran 2025 tarihinde Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan evinde yaşanan trajik bir kaza ile başlamıştır. Edinilen bilgilere göre Zeyrek, evinin bahçesinde bulunan havuzun makine dairesinde meydana gelen bir arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılmıştır.

Elektrik kaçağı nedeniyle ağır şekilde yaralanan Zeyrek’in olay yerinde kalbi durmuş, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde ileri yaşam desteği uygulanmış ve kalp ritmi yeniden sağlanmıştır.

Yoğun bakım sürecinde kalp ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi için ECMO cihazı kullanılmış, böbrek fonksiyonları ise diyaliz ile desteklenmiştir. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen durumu kritik seyrini korumuştur.

9 Haziran 2025 tarihinde saat 17.05’te kalp durması sonucu hayatını kaybetmiştir. Ölüm haberi sağlık yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

FERDİ ZEYREK NERELİ?

Ferdi Zeyrek, Manisa doğumludur.

FERDİ ZEYREK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

16 Mart 1977 doğumlu olan Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Bu tarihler dikkate alındığında Zeyrek, 48 yaşında vefat etmiştir.