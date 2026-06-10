Ferdi Kadıoğlu kimdir? Defans Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Ferdi Kadıoğlu için 2026 Dünya Kupası yolculuğu şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Premier League’de Brighton formasıyla sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun, turnuvada Türkiye A Milli Takımı’nın en kritik isimlerinden biri olup olmayacağı futbol gündeminde yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion’da forma giyen, hem savunmada hem de hücumda etkili performansıyla dikkat çeken Türk millî futbolcudur. Futbola Hollanda’da başlayan Kadıoğlu, kısa sürede Avrupa futbolunun öne çıkan sol beklerinden biri haline gelmiştir.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan oyuncu, hem kulüp hem de millî takım seviyesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

FERDİ KADIOĞLU NERELİ?

Ferdi Kadıoğlu, Arnhem, Hollanda doğumludur. Futbol altyapısını da Hollanda’da tamamlayan Kadıoğlu, Türk millî takımını tercih ederek kariyerine Türkiye formasıyla devam etmiştir.

FERDİ KADIOĞLU’NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine NEC Nijmegen altyapısında başlayan Kadıoğlu, burada profesyonel seviyeye yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı.

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla hem Süper Lig’in hem de Avrupa kupalarının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 2024 yılında ise Premier League ekibi Brighton & Hove Albion’a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Millî takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Kadıoğlu, A Millî Takım’da da düzenli olarak forma giymekte ve uluslararası turnuvalarda görev almaktadır.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Ferdi Kadıoğlu için 2026 Dünya Kupası beklentisi futbol kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Premier League’de Brighton formasıyla düzenli süre alması ve millî takımda kilit rol üstlenmesi, onun turnuva kadrosunun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteriyor.

Türkiye A Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası planlamasında önemli bir parça olarak görülen Ferdi Kadıoğlu’nun, form durumu ve sakatlık yaşamaması halinde turnuvada sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik heyetin özellikle çok yönlü oyun yapısından dolayı Ferdi’ye kritik görevler vermesi bekleniyor.

Ancak futbol dünyasında her şey gibi kadro ve forma garantisi de değişken. Turnuvaya kadar olan süreçte performans, fiziksel durum ve teknik tercihlerin son karar üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Buna rağmen Ferdi Kadıoğlu’nun 2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin en dikkat çeken isimlerinden biri olması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.