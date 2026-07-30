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Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi

Nathan Ake Fenerbahçe taraftarını büyüledi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Gornik Zabrze karşısında kusursuza yakın oynadı. Hollandalı savunmacının Polonya ekibine karşı yakaladığı başarılı istatistik taraftarlarını büyüledi. Ake maçı yüzde 100 pas isabetiyle tamamladı.

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, Gornik Zabrze mücadelesindeki etkili oyunuyla tam not aldı. Sakatlık riski nedeniyle ilk karşılaşmada 45 dakika görev yapan deneyimli stoper, bu kez sahadaki 90 dakikalık süreyi başarıyla tamamladı.

HATASIZ PAS İSTATİSTİĞİ

Karşılaşmayı 52'de 52 pas isabetiyle tamamlayarak yüzde 100'lük bir başarı yakalayan Ake, savunma hattındaki sağlam duruşuyla da öne çıktı. Mücadele boyunca 11 kritik savunma hamlesine imza atan başarılı oyuncu; 4 tehlikeli atağı savuşturdu, 7 top kazandı ve girdiği iki ikili mücadelenin ikisinden de galip ayrıldı.

''HEDEFİMİZ TURU GEÇMEKTİ''

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nathan Ake, "Saha içindeki öncelikli hedefimiz turu geçmekti ve bunu başardık. Öne geçtikten sonra savunmaya çekilmemiz rakibe pozisyon imkanı tanıdı. Yakaladığımız fırsatları da gole çeviremeyince maçı kendi elimizle zora soktuk. Skriniar üst seviye bir oyuncu, onunla sahada ve saha dışında harika bir iletişimimiz var. Daha önce rakip olarak karşılaştığım Skriniar ile maçlar oynandıkça ikili olarak çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz.'' dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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