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Mbappe'nin zorlu sınavı! Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin

Mbappe'nin zorlu sınavı! Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin
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Fransız futbolcu Kylian Mbappe ve kız arkadaşı Ester Expósito, İtalya'nın Sardinya Adası'nda görüntülendi. Mbappe'nin kız arkadaşının fotoğraflarını çektiği kameralara yansırken, Ester'in çekilen fotoğrafları beğenmemesi sonucu Mbappe'nin tekrar tekrar fotoğraf çektiği görüldü. Bu anları gören hayranları, ''Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekmek zorundasın, yoksa dilinden kurtulamazsın'' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Yeşil sahalarda rakiplerine nefes aldırmayan Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu kez saha dışında zorlu bir sınav verdi. Yıldız futbolcu, oyuncu sevgilisi Ester Exposito ile İtalya'nın gözde tatil beldesi Sardinya Adası'nda kameralara takıldı.

MBAPPE'NİN ZORLU ANLARI

Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftin eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Mbappe’nin sevgilisinin fotoğraflarını çekmek için sarf ettiği yoğun çaba dikkatlerden kaçmadı. Ester Exposito’nun çekilen pozları bir türlü beğenmemesi üzerine pozisyonu sürekli tazeleyen yıldız futbolcu, tekrar tekrar deklanşöre bastı.

''MİLYON DOLARLARI KAZANSAN O FOTOĞRAFI ÇEKECEKSİN''

Hayranları ise bu anlara tepkisiz kalmadı. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülere, “Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekmek zorundasın, yoksa dilinden kurtulamazsın” şeklinde esprili yorumlar yağdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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