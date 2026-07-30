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Arjantin'de helikopter düştü: 7 ölü

Arjantin'de helikopter düştü: 7 ölü
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ARJANTİN'in San Juan eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

ARJANTİN'in San Juan eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

San Juan Valisi Marcelo Orrego, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bell 412' tipi helikopterin San Juan'a bağlı Ischigualasto Eyalet Parkı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü bildirdi. Orrego, "Eyaletimizde meydana gelen ve maalesef 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının haberini derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Bu büyük acı anında tüm kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletmek isterim. Sevdiklerini kaybedenlerin her birinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler arasında San Juan Sivil Savunma Müdürü Carlos Heredia, Eyalet Emniyet Müdür Yardımcısı German Videla ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli emniyet müdürleri Ruben Castro ve Jorge Carbajal'ın da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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