Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman mı olacak?

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe ile anlaştığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Basına yansıyan bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, adayları değerlendirmeyi sürdürüyor ve bazı yöneticiler Kocaman’ın göreve getirilmesini istiyor. Deneyimli teknik adamın, kendisine yapılan önerilere “Oğuz Çetin yoksa gelirim” yanıtını verdiği iddia edilse de bu sözlere ilişkin kulüpten ya da Kocaman’dan resmi bir açıklama yapılmadı. İşte konuya dair bilinenler.

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE’YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör için adayları değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor. Yönetim içinde yabancı teknik direktör tercihinden yana olan isimler bulunurken, bazı yöneticilerin Aykut Kocaman’ın göreve getirilmesini istediği öne sürülüyor. Ancak Kocaman ile görüşme yapıldığına ya da anlaşma sağlandığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

“OĞUZ ÇETİN YOKSA GELİRİM” İDDİASI

Kocaman’ın Fenerbahçe’ye dönüş ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Basına yansıyan haberlere göre deneyimli teknik adam, kendisine yapılan öneriler üzerine “Oğuz Çetin yoksa gelirim” yanıtını verdi. Ancak Kocaman’ın bu sözleri söylediğine ilişkin ne kulüpten ne de deneyimli teknik adamdan doğrulayıcı bir açıklama yapıldı. Bu nedenle iddianın şimdilik doğrulanmış bir bilgi niteliği taşımadığını belirtmek gerekiyor.

DAHA ÖNCE DE ADI GÜNDEME GELMİŞTİ

Aykut Kocaman’ın adı, Fenerbahçe’de daha önce yaşanan teknik direktör değişikliği sürecinde de gündeme gelmişti. Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesinin ardından Kocaman ile anlaşma sağlandığı belirtilmiş, ancak takımın başına İsmail Kartal getirilmişti. Kartal’ın görevden ayrılmasıyla birlikte Kocaman’ın adının yeniden adaylar arasında anılması dikkat çekti.

FENERBAHÇE’NİN DİĞER ADAYLARI KİMLER?

Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe’nin yerli teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman’ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Bülent Uygun ve Abdullah Avcı gibi isimler bulunuyor. Daha önce José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel’in adları da sarı-lacivertlilerle anılmıştı. Adı geçen isimlerden Kasımpaşa’yı çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe iddialarına ilişkin soruya, takımının Türkiye Kupası maçına odaklandığını söyleyerek yanıt verdi.

AYKUT KOCAMAN KİMDİR?

Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayla gol krallıkları yaşayan Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde de Fenerbahçe’nin başında görev yaptı. Kocaman, Fenerbahçe’yi 2010-2011 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı ve takımla Türkiye Kupası zaferleri yaşadı. Deneyimli teknik adam, 2017-2018 sezonunda da sarı-lacivertlilerin başına ikinci kez geçmişti.

FENERBAHÇE’DE GEÇİCİ OLARAK DİRK KUYT GÖREVDE

Fenerbahçe, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Dirk Kuyt’a emanet etti. Basına yansıyan bilgilere göre Hollandalı çalıştırıcı, en az üç maçta takımın başında yer alacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşacak, 4 Kasım’da ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı, sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Resmi bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecek.