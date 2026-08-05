Fenerbahçe Sturm Graz muhtemel 11'leri, Greenwood Fenerbahçe Sturm Graz maçında oynayacak mı, kadroda mı?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Sturm Graz engelini aşmak için sahaya çıkmaya hazırlanırken, teknik heyetin tercih edeceği ilk 11 büyük merak konusu oldu. Mücadele öncesinde "Fenerbahçe-Sturm Graz muhtemel 11'leri", "Greenwood oynayacak mı?" ve "Greenwood maç kadrosunda var mı?" soruları taraftarların gündeminde yer alırken, karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda tur mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki kritik sınavı öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stat hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Avrupa arenasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet arayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise TV yayını, platform bilgileri ve maçın tüm detaylarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşmasına dair tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ve internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TV100 yayınını farklı platformlardan izleyebilecek.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Sturm Graz maçını yayınlayacak olan TV100; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadelede ilk düdük Türkiye saati ile 21.00'de çalacak. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı olarak TV100 ekranlarından takip edebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tamamen doldurması beklenen statta, Fenerbahçe tur yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

GREENWOOD OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Greenwood’un yedeklerde başlaması bekleniyor.