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Fenerbahçe Sturm Graz hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Fenerbahçe Sturm Graz hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati yer alıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönetiminde gerçekleştirilecek. İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler…

FENERBAHÇE STURM GRAZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması tv100 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı tv100 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı da haberimizde yer alacak.

Maçın yayın bilgileri

Yayıncı kanal: tv100

Canlı yayın: Naklen

FENERBAHÇE STURM GRAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabaka TSİ 21.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Karşılaşmanın detayları

Stat: Chobani Stadyumu

Başlama saati: TSİ 21.00

Hakem: Chris Kavanagh

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki ilk 44 eleme karşılaşmasında 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Gol istatistiklerinde ise Fenerbahçe, oynadığı 44 maçta rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü. Sturm Graz karşılaşması, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi eleme serüvenindeki 45. sınavı olarak kayıtlara geçecek.

Dilara Yıldız
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