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Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesi için yetkili merciler tarafından kulübe iletilmiş herhangi bir teklif bulunmadığını açıkladı. Kulüp, konuyla ilgili kongre planlaması yapıldığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İşte stat tartışmasının tüm detayları.

FENERBAHÇE STADI MALTEPE'YE Mİ TAŞINACAK?

Şu an için Fenerbahçe Stadı'nın Maltepe'ye taşınmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamaya göre Maltepe'deki stadyum projesine dair yetkili merciler tarafından kulübe iletilmiş herhangi bir teklif yok. Kulüp, proje hakkında yalnızca geçmiş dönem yönetimlerinin yetkili mercilerle görüşmeler yaptığını belirtti.

FENERBAHÇE'DEN MALTEPE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin stadyum iddialarına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kulüp açıklamasında, somut bir teklif gündeme gelmesi halinde yönetim kurulunun görüşünü paylaşacağını, nihai kararın ise her zaman olduğu gibi kongrenin iradesiyle verileceğini vurguladı.

MALTEPE İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Maltepe iddiası, Fenerbahçe'nin Mart veya Nisan aylarında genel kurulu toplayarak stadın Maltepe'ye taşınması konusunu oylamaya sunacağı yönündeki haberlerle yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe ise bu iddiaları yalanlayarak yönetim kurulunun gündeminde böyle bir kongre planlaması olmadığını açıkladı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Stat tartışması, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 24 Ekim'de Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. Yıldırım, devletin 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleme hakkını UEFA'dan aldığını ve Türkiye'nin turnuvanın finalini İstanbul'da oynatmak istediğini söylemişti. Yıldırım, bunun için 75 bin kişilik bir stadyum istendiğini aktarmıştı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir projeye destek vermeyeceğini, somut bir teklif gelmesi halinde konuyu kongreye götüreceğini ve kararı kongre üyelerinin vereceğini ifade etmişti.

MALTEPE'DE KAÇ KİŞİLİK STAT YAPILACAK?

Kamuoyuna yansıyan iddialarda Maltepe'de yapılması düşünülen stadın kapasitesine ilişkin farklı rakamlar yer aldı. Bazı haberlerde 75 bin, bazı haberlerde ise 80 bin kişilik bir stattan söz edildi. Ancak projeye ilişkin resmi bir kapasite açıklaması yapılmadı.

FENERBAHÇE STADI KAÇ KİŞİLİK?

Fenerbahçe, iç saha maçlarını Kadıköy'deki 47 bin 911 seyirci kapasiteli Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynuyor. Kulübün yıllardır gündeminde olan projeler arasında mevcut stadın yerinde büyütülmesi de yer alıyor.