Fenerbahçe Slavia Prag MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden, nasıl izlenir?

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Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Maçın resmi yayıncısı TRT olduğu için özet görüntülere TRT’nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Fenerbahçe – Slavia Prag maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Slavia Prag maçı bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yaklaşık 21.35 sularında sona ermesi bekleniyor. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında izleyicilerle buluşacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maçın Türkiye’deki yayın hakları TRT’de bulunduğu için özet görüntüler TRT’nin resmi dijital platformu tabii ve TRT’nin resmi spor kanallarında paylaşılacak. UEFA’nın resmi dijital kanalları da Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini maç sonrasında yayınlıyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak hem daha yüksek kalite sunuyor hem de izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında resmi yayıncının dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş maç özeti, golleri ve önemli pozisyonları bir arada sunacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek isteyenler için karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Azerbaycan’da ise mücadele CBC Sport kanalından ekrana gelecek. TRT 1 canlı yayınına internetten tabii platformu üzerinden de ulaşmak mümkün.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK

arşılaşma, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde Çek temsilcisini yenerek Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir adım atmayı hedefliyor.