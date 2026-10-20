Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Slavia Prag MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Slavia Prag MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden, nasıl izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı ağırlayacağı karşılaşma bu akşam Kadıköy’de oynanacak. Maçı canlı izleyemeyen ya da önemli anları yeniden görmek isteyen futbolseverler şimdiden “Fenerbahçe Slavia Prag maç özeti nereden izlenir?” ve “goller nerede yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Maçın resmi yayıncısı TRT olduğu için özet görüntülere TRT’nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Fenerbahçe – Slavia Prag maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Slavia Prag maçı bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yaklaşık 21.35 sularında sona ermesi bekleniyor. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında izleyicilerle buluşacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maçın Türkiye’deki yayın hakları TRT’de bulunduğu için özet görüntüler TRT’nin resmi dijital platformu tabii ve TRT’nin resmi spor kanallarında paylaşılacak. UEFA’nın resmi dijital kanalları da Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini maç sonrasında yayınlıyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak hem daha yüksek kalite sunuyor hem de izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında resmi yayıncının dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş maç özeti, golleri ve önemli pozisyonları bir arada sunacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek isteyenler için karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Azerbaycan’da ise mücadele CBC Sport kanalından ekrana gelecek. TRT 1 canlı yayınına internetten tabii platformu üzerinden de ulaşmak mümkün.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK

arşılaşma, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde Çek temsilcisini yenerek Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 111 sitede yayınlandı.
Barrack: İsrail, Türkiye ile çatışmaya girmeyecek kadar akıllı

Barrack'tan Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bunu yapmayacak kadar akıllı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

Başkentte dev yatırımın temeli atıldı! Tam 4,1 milyar dolar
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da seyir terasındaki otomobil 30 metreden yuvarlandı! Görgü tanığı: Araç aşağı uçuverdi

Seyir terasından 30 metre aşağı yuvarlandı! Sürücü sağ çıkarıldı
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası

Tutuklu Tanju Özcan'ın cezası belli oldu
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
32 yaşında gençleşmek için Çin'e gitti! Türk kadının kararı tartışma yarattı

32 yaşındaki Türk kadının isteği pes dedirtti! Soluğu Şangay'da aldı
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

Görüntüdeki adamın mesleğini duyanlar inanamıyor