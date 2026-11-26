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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en son ne zaman deplasmanda galip gelmişti sorusu, Shakhtar Donetsk zaferinin ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki son deplasman galibiyeti, 23 Kasım 2004'te Prag'da Sparta Prag'ı 1-0 yendiği maçtı. Sarı-lacivertliler, 22 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup ya da lig aşamasında yeniden deplasmanda galip gelmeyi başardı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN SON NE ZAMAN DEPLASMANDA KAZANDI?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki son deplasman galibiyetini 2004-05 sezonunda aldı. Sarı-lacivertliler, 23 Kasım 2004'te Sparta Prag deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu maçın ardından oynadığı 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılsa da deplasmanda galibiyet alamadı.

22 YIL SONRA GELEN DEPLASMAN ZAFERİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını Londra'da oynayan Shakhtar karşısında sarı-lacivertliler, 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Sparta Prag galibiyetinden 22 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup ya da lig aşamasında deplasmanda kazanmayı başardı.

MURİQİ'NİN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Vedat Muriqi'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda yeniden sahne alan Muriqi, 56. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertliler, bu skoru maçın sonuna kadar korudu.

Karşılaşmanın son bölümünde Lukaku'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru ikiye çıkarma fırsatı geldi ancak gol çıkmadı. Kalede Ederson da Shakhtar'ın serbest vuruşunda kritik bir kurtarış yaptı.

ARDA TURAN İLE EMRE BELÖZOĞLU KARŞI KARŞIYA GELDİ

Mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörü karşı karşıya getiren ilk maç oldu. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i mağlup etti. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken, VAR'da Stuart Atwell görev yaptı.

Haberde "23 yıl" değil "22 yıl" yazdım. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki son deplasman galibiyeti 23 Kasım 2004'teki Sparta Prag 0-1 Fenerbahçe maçı, aradan 22 yıl geçmiş. Sonraki deplasman maçlarına da baktım: 2007-08'de Inter'e 3-0 yenildi, PSV ile 0-0 ve CSKA Moskova ile 2-2 berabere kaldı. 2008-09'da Porto'ya 3-1 ve Dinamo Kiev'e 1-0 yenildi, Arsenal ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezonun eleme turunda Lyon deplasmanında kazanılan maçı saymadım, çünkü o maç lig aşamasında değil, eleme turunda oynandı. Kaynağın "23 yıl" diyorsa farklı bir hesap kullanıyor olabilir.