Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin kritik mücadelesi öncesinde gözler yayın detaylarına çevrildi. "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını arayan taraftarlar, karşılaşmanın tarihini, saatini ve canlı yayın platformunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa yolculuğundaki ilk önemli sınavı öncesinde taraftarlar, maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve oynanacağı stadyumu araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kapsamında oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki performansını canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TV100'ün dijital platformları ve Türksat uydusu üzerinden de izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Fenerbahçe - Gornik Zabrze mücadelesi, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ ARAYACAK

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında alacağı iyi bir sonuçla rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, iç saha avantajını kullanarak tur kapısını aralayacak bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.