Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk mücadelede Anderson Talisca ve yeni transfer Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, elde ettiği skor avantajını deplasmanda da koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, Sturm Graz Fenerbahçe maçı saat kaçta? ve Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin resmi program...

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak.

İlk maçta taraftarı önünde etkili bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, Anderson Talisca'nın erken dakikalarda kaydettiği gol ve Mason Greenwood'un ceza sahası dışından attığı şık golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasına daha rahat bir konumda çıkacak.

Fenerbahçe rövanş maçı, 11 Ağustos Salı günü Avusturya'nın Graz kentinde bulunan UPC Arena'da oynanacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesi, 11 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Fenerbahçe mücadelesi, TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi TV100 üzerinden izleyebilecek.