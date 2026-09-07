Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe Roma maçı şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna Roma karşılaşmasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'nin maç yayın bilgileri araştırılıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Fenerbahçe Roma maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt ararken, karşılaşmanın TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacağı bilgisi öne çıkıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Roma maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa arenasındaki önemli karşılaşmada İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maç saatinde televizyon kanallarının yanı sıra ilgili platformların canlı yayın seçenekleri üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında sahaya çıkacak iki takım arasındaki karşılaşmanın başlama saati ise 19.45 olarak açıklandı. İstanbul'da oynanacak mücadelede Fenerbahçe, taraftarı önünde Roma karşısında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler yayın kanalını merak ediyor. Verilen yayın bilgilerine göre mücadele TRT 1 t üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. TRT 1'in farklı televizyon platformlarındaki kanal numaralarından karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Roma maçının şifresiz izlenip izlenemeyeceği de karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Mücadele TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Televizyon yayınının yanı sıra TRT 1'in dijital yayın platformu üzerinden de karşılaşmanın canlı yayın seçenekleri bulunuyor.

TRT 1 FENERBAHÇE-ROMA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk'te 23, D Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın uydu ve internet üzerinden de yayın seçenekleri bulunuyor. İzleyicilerin yayın saatinden önce kullandıkları platformdaki güncel kanal bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadele İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğiyle Avrupa arenasında önemli bir mücadele verecek.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın başlama saati. Fenerbahçe-Roma maçı Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde takımların maç kadroları ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler de yakından takip edilecek.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe-Roma maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TRT 1 ve CBC Sport yayınlarını kullanabilecek. TRT 1'in internet üzerinden canlı yayın seçeneği de bulunurken, CBC Sport da resmi dijital yayın kanalları üzerinden karşılaşmayı takip etme imkanı sunuyor.