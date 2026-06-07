Fenerbahçe oy sayımı neden başlamadı, başkanlık seçimi oy sayımı neden gecikti?

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından gözler sandıklardan çıkacak sonuçlara çevrildi. Ancak oy sayım sürecinin beklenen saatte başlamaması, kongre üyeleri arasında merak uyandırdı. Fenerbahçe başkanlık seçimi oy sayımının neden geciktiği ve sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

FENERBAHÇE'DE OY SAYIMI GECİKTİ! TARAFTARLAR SONUÇLARI MERAKLA BEKLİYOR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürerken, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gözler sandıkların açılmasına çevrildi. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen sayım sürecinin başlamaması, kongre üyeleri ve taraftarlar arasında merak uyandırdı. Seçim yarışında adaylar arasındaki rekabet devam ederken, gecikmenin nedeni de netlik kazandı.

27 BİNİ AŞKIN ÜYE OY KULLANDI

Başkanlık seçiminde adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için toplam 27 bin 138 kongre üyesi sandık başına gitti. Yoğun katılımın yaşandığı seçimde oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanması beklenirken, sayım sürecinin başlamaması dikkat çekti.

TARAFTARLAR SONUÇLARI BEKLİYOR

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından binlerce taraftar seçim sonuçlarını öğrenmek için gelişmeleri takip etmeye başladı. Özellikle sosyal medya platformlarında sonuçların ne zaman açıklanacağına yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GECİKME TEPKİSİ

Saatler ilerledikçe sayım işlemlerinin başlamaması, taraftarların tepkisini beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli camianın üyeleri ve taraftarları, gecikmenin nedenine ilişkin açıklama beklerken sosyal medyada konu kısa sürede gündem oldu.

GECİKMENİN NEDENİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre oy sayımının başlamamasının arkasında sandıklarda yürütülen eşleştirme ve kontrol işlemleri bulunuyor. Görevlilerin, seçim sürecinin sağlıklı ilerlemesi için gerekli kontrolleri sürdürdüğü ve sandıklarla ilgili eşleştirme çalışmalarını tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.

SAYIM AŞAMASINA GEÇİŞ GECİKTİ

Oy verme işleminin sona ermesinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen eşleştirme sürecinin tamamlanamaması nedeniyle sayım aşamasına geçilemediği belirtildi. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından sandıkların açılarak oyların sayılmasına başlanması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.