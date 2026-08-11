Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman oynanacak, Şampiyonlar Ligi play-of Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler şimdi “ Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe-Lyon eşleşmesinin gerçekleşmesi halinde karşılaşmaların yayın bilgileri de merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin öncelikle Sturm Graz engelini aşması gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu heyecanı play-off turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda lig aşamasına kalmak isteyen takımlar, play-off turunda iki maç üzerinden mücadele edecek. Futbolseverler ise play-off maçlarının tarihlerini ve karşılaşmaların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından takımlar rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak. Play-off turunun ikinci maçları ise 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI 18-19 AĞUSTOS'TA

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda takımlar lig aşamasına yükselmek için kritik bir mücadele verecek. Eşleşmelerin ilk maçları 18 ve 19 Ağustos 2026 Salı ve Çarşamba günleri oynanacak. İlk karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, rövanş maçları öncesinde takımların avantajını belirleyecek.

Özellikle güçlü Avrupa kulüplerinin yer aldığı eşleşmelerde futbolseverleri çekişmeli mücadeleler bekliyor. İlk maçlarda alınacak skorların ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off turunda ikinci maçlar 25 ve 26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. İki karşılaşmanın toplamında rakibine üstünlük sağlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

İlk maçın ardından avantaj sağlayan ekipler rövanşta bu üstünlüğünü korumaya çalışırken, dezavantajlı durumda bulunan takımlar ise turu geçmek için sahaya çıkacak. Böylece Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalacak son takımlar belli olacak.

PLAY-OFF'TA TURU GEÇEN TAKIMLAR NE OLACAK?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibini eleyen ekipler, 2026-2027 sezonunda turnuvanın lig aşamasında mücadele edecek. İki maç sonunda toplam skorda üstünlüğü elde eden takımlar, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna devam edecek.

Play-off eşleşmesini kaybeden takımlar ise Avrupa kupalarındaki mücadelesini UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek. Bu nedenle 18-19 Ağustos tarihlerinde başlayacak ilk maçlar ve 25-26 Ağustos’taki rövanşlar, kulüpler açısından sezonun en kritik karşılaşmaları arasında yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF SÜRECİ

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe açısından da play-off turu büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, mevcut eleme sürecini başarıyla tamamlaması halinde play-off turunda mücadele edecek ve lig aşamasına yükselmek için iki maç oynayacak.

Fenerbahçe taraftarları ise takımın play-off turundaki olası rakibiyle oynayacağı maçların tarihini, saatini ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını yakından takip ediyor. Karşılaşmaların yayın programı ve saat bilgileri UEFA ile yayıncı kuruluşların açıklamalarının ardından netlik kazanacak.