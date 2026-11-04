Fenerbahçe Liverpool CANLI izle! Fenerbahçe Liverpool full HD donmadan kesintisiz nasıl izlenir?

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Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma, televizyonun yanı sıra internet üzerinden tabii platformunda da ücretsiz olarak izlenebilecek. İşte Fenerbahçe Liverpool maçını canlı izleyebileceğiniz resmi seçenekler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL CANLI İZLE

Fenerbahçe Liverpool maçı şu resmi yayın seçenekleriyle canlı olarak izlenebilecek:

TRT 1 (şifresiz)

tabii dijital platformu (internet)

TRT 1'in resmi internet sitesi canlı yayın bölümü

FENERBAHÇE LIVERPOOL FULL HD NASIL İZLENİR?

Maçı Full HD kalitesinde izlemek isteyenler, uydu alıcısında TRT 1 HD kanalını tercih edebilir. TRT 1 HD, Türksat 4A uydusunda 11794 MHz frekansı, Dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle yayın yapıyor. Dijital platformlarda da TRT 1'in HD yayını izlenebiliyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL DONMADAN NASIL İZLENİR?

İnternet üzerinden izlerken görüntünün donmaması için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Kablolu bağlantı tercih edilmeli ve aynı ağdaki diğer cihazlardaki yoğun indirmeler durdurulmalı. Yasa dışı yayın sitelerinin hem görüntü kalitesi düşük oluyor hem de kullanıcıları güvenlik risklerine açık hale getiriyor. Bu nedenle maçın yalnızca resmi yayıncılar üzerinden izlenmesi öneriliyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak.

TRT 1 HD FREKANSI NE?

TRT 1 HD, Türksat 4A uydusu üzerinden şu değerlerle yayın yapıyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD FREKANSI NE?

TRT 1'in standart çözünürlüklü yayını için ise şu değerler kullanılabiliyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 HD FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Uydu alıcısında TRT 1 HD kanalını eklemek için şu adımlar izlenebilir:

Uydu alıcısının menüsüne girerek “Kurulum”, “Ayarlar” ya da “Kanal Arama” bölümünü açın.

Manuel arama veya uydu ayarlarıseçeneğini seçin.

Uydu olarak Türksat 4A’yı (42° Doğu) belirleyin.

Frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne Dikey (V), sembol oranı bölümüne 30000 ve FEC bölümüne 3/4 değerlerini girin.

Aramayı başlatın. Arama tamamlandığında TRT 1 HD kanal listenize eklenecektir.

Menü adları cihazın markasına ve modeline göre farklılık gösterebilir.